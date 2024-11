Revelan audio de amenaza del CJNG contra el padre Marcelo Pérez asesinado en Chiapas

Una mujer sostiene una pintura del difunto sacerdote Marcelo Pérez mientras la gente participa en una marcha para exigir la paz, semanas después del asesinato del sacerdote Pérez en San Cristóbal de Las Casas, en el estado sureño de Chiapas. REUTERS/Gabriela Sanabria

Una grabación compartida en redes sociales revela la amenaza de muerte presuntamente hecha por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sacerdote Marcelo Pérez Pérez antes de ser asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el pasado 20 de octubre.

El sacerdote en Chiapas fue contactado por un supuesto miembro del CJNG, quien le ofreció protección a cambio de colaboración. Durante la conversación, el interlocutor del cártel mencionó que el sacerdote gozaba de una buena reputación dentro de la comunidad eclesiástica y que su seguridad personal, así como la de su familia y feligreses, dependía de su alineación con la organización criminal.

“Yo quiero hacerle saber, Padre, que en estos momentos no vengo representando a alguna agrupación gubernamental. Quiero hacerle saber que vengo representando al Cártel de Jalisco Nueva Generación, los cuales venimos retomando esta plaza en Chiapas, claramente a la orden del señor Nemesio Oseguera Cervantes, del señor Mencho”, se escucha decir en un audio que fue compartido en Tik Tok.

El sacerdote, por su parte, reiteró su compromiso con la paz y su confianza en Dios, evitando comprometerse con las demandas del cártel. REUTERS/Gabriela Sanabria

Infobae México pudo confirmar con el centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello la veracidad de este audio que fue compartido en la cuenta @chemy.junior.lope.

“Me imagino que sí ha escuchado usted hablar de mi organización presente y operando en todo el Estado y sabe muy bien con qué tipo de persona trata en estos momentos, ¿Es correcto, padre?”, se escucha decir a una persona en la llamada que fue presuntamente grabada por el sacerdote.

El diálogo, que se desarrolló en un tono intimidante, incluyó referencias a la violencia que ha afectado a la región y a la necesidad de pactos para reducir el índice de criminalidad. El representante del cártel insistió en que el sacerdote Marcelo debía decidir si quería tener al CJNG como aliado o como enemigo, sugiriendo que la protección ofrecida sería efectiva durante los seis años que planeaban operar en la zona.

“Si yo me dirigí hacia usted por esta vía es porque no creo que sea grato a su persona que yo tuviese que interrumpir en alguna celebración suya de misa o cualquier festejo tradicional en la parroquia y tenga que desatar una masacre a mansalva dentro de ella. Claramente dejándole la cabeza de sus fieles seguidores, sus feligreses, en el umbral de su hermosa y linda parroquia. No creo que sea necesario, ni creo que sería algo grato a su persona. ¿O sí padre?”, dice la amenaza al padre.

A lo largo de la conversación, el miembro del CJNG intentó persuadir al sacerdote de que su cooperación era esencial para garantizar la seguridad de su comunidad, mencionando la presencia de sicarios cerca de la parroquia como una forma de presión.

Revelan video del momento exacto del ataque en contra del padre Marcelo Pérez Pérez. (Facebook: Manuel Gómez)

El sacerdote, por su parte, reiteró su compromiso con la paz y su confianza en Dios, evitando comprometerse con las demandas del cártel.

Marcelo Pérez, de 51 años, fue baleado el domingo 20 de octubre de 2024, tras oficiar misa en la parroquia del barrio Cuxtitali. Un video de una cámara de vigilancia captó el momento exacto del ataque contra el sacerdote por parte de dos hombres a bordo de una motocicleta.