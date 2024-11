Estos son los días feriados de diciembre en México según el calendario oficial 2024

Diciembre tiene fechas muy significativas para México. (Infobae)

Diciembre es un mes muy importante para la cultura mexicana, ya que el día 12 se celebra el día de la Virgen de Guadalupe, dando inicio al llamado “Guadalupe-Reyes” que comprende al periodo de festejos de fin de años que finalizan el 6 enero en el día de Reyes.

Sin embargo, el 12 de diciembre no está considerado como feriado dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que dependerá de las instituciones y empresas decidir si darán descanso a sus empleados o no, caso similar al 24 de diciembre conocido como “Nochebuena”, el cuál no se encuentra en los días feriados de la LFT, pero que se encuentra dentro del periodo vacacional de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que no hay clases o actividades para docentes.

Por otra parte, el día 25 de diciembre se considera como día de descanso obligatorio por la LFT, por el festejo de “Navidad”, día de gran tradición en México en el que se celebra el nacimiento del “Niño Dios” en las religiones cristianas.

¿Qué pasa si tengo que trabajar en día feriado?

Si trabajas en un día feriado por la LFT deberás recibir un pago adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En primera instancia, los trabajadores y patrones deben determinar juntos cuántos trabajadores deben prestar sus servicios en días de descanso obligatorio.

Los empleadores que trabajen en días de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además del salario que les corresponde por ese día, un salario doble por el servicio prestado. Esto significa que se les debe pagar el día normal más el doble de ese salario, como establece el artículo 75 de la LFT.

Si el feriado coincide con el día de descanso semanal (por ejemplo, un domingo), el patrón debe pagar también la prima dominical del 25% adicional sobre el salario de los días ordinarios de trabajo, tal como señala el artículo 71 de la misma ley. Por lo tanto, los trabajadores recibirán el triple del salario por ese día, más la prima dominical.

Estas disposiciones son aplicables para todos los tipos de trabajadores, incluidos obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, según el apartado A de la LFT.

¿Qué pasa si no me pagan el día de descanso?

Según el Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato es esencial para definir la relación laboral (Freepik)

Un trabajador tiene un año para exigir el pago triple de los días de descanso obligatorios. En caso de tener problemas con sus feriados puede acercarse a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

Esta instancia gubernamental ofrece asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuitas para quienes enfrentan un conflicto laboral. Un equipo legal especializado brinda asistencia gratuita durante el proceso de conciliación.

Informa al trabajador sobre sus derechos y brinda asesoría en su audiencia conciliatoria, llevada a cabo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Este proceso busca alcanzar una solución amistosa entre la persona trabajadora y su empleador, evitando así un juicio.

Si la resolución del conflicto requiere presentar un juicio ante los tribunales laborales, cuentan con abogados expertos en temas laborales y de seguridad social que representan al trabajador de manera gratuita desde la presentación de la demanda hasta la resolución de su caso.

La persona interesada puede acudir a sus oficinas, que se encuentran en toda la República Mexicana, con identificación oficial, nombre de la persona empleadora, domicilio de la fuente de trabajo y recibo de nómina, en caso de contar con ellos.

También se puede poner en contacto a través de sus teléfonos 800 717 2942 y 800 911 7877; por correo orientacionprofedet@stps.gob.mx, Whatsapp 5514848737 y redes sociales PROFEDET en X y Facebook, @profedet_oficial en Instagram.