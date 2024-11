¿Quién es la máscara? Qué famosos abandonaron el programa en la doble eliminación

El rumbo del programa cambió nuevamente y dos celebridades fueron desenmascaradas. (Captura de pantalla X)

Las eliminaciones dobles continúan en ¿Quién es la máscara? Este domingo 17 de noviembre, nuevamente dos famosos fueron eliminados tras ser revelada su identidad. Durante el quinto programa, los personajes que dijeron adiós a la audiencia fueron: Chepino Langostino y Dale Dale.

El primero fue Martín Ricca quien interpretó a Chepino Langostino. Este desenmascaramiento sorprendió a muchos seguidores del show, quienes habían estado especulando sobre la identidad del personaje por las siguientes pistas que lanzó.

“Hay una generación que sabe todo de mí, pero para aquellos que no me conocen les voy a compartir un cachito de cuando era pibito. En mi inolvidable concepción me inicié cantando con el alegre sonido del cuartetazo, entre el Río 3° y el 5° por eso soy Chepino el Langostino. Me inicié el siglo pasado y puedo decir que trabajé con estrellas consagradas del firmamento artístico”.

“No me imaginé que fuera Martín Ricca, fue una gran sorpresa. Estoy perdida como investigadora pero me ha divertido más, porque así me sorprendo cuando los veo ya en el escenario ya sin máscara”, declaró Marisol González.

Martín Ricca fue el primer eliminado del programa de este domingo 17 de novimbre. (@eslamascara)

El rumbo de ¿Quién es la máscara? cambió drásticamente cuando Ricardilla iba a ser descubierta, sin embargo, Juanpa Zurita accionó el botón de salvación para evitar que la ardilla azul abandonara el concurso. “Mi queridísima hermana yucateca, yo no voy a permitir que tu acento abandone este foro”, exclamó.

Por lo tanto tuvieron que someterse una vez más al voto del público, Dale Dale y Ranastacia, momento decisivo en el cual Dale Dale fue seleccionada por la audiencia para retirarse la máscara y mostrar su personalidad. Mientras que la rana amarilla fue salvada y regresó a su camerino.

Dale Dale se trataba de Manelyk González, quien compartió sus sentimientos tras su salida del programa. Pues confesó que había disfrutado mucho de la experiencia y del apoyo del público.

Al borde de las lágrimas, la influencer reveló que realmente estaba triste. “No me quiero ir. Ha sido súper diferente, súper divertido, era otra realidad. Me hubiera gustado un ratito más”, comentó.

Manelyk estuvo a punto de llorar al saber que ella era la eliminada. (@eslamascara)

“Bienvenidos todos a mi humilde negocio, hacemos de todo. Desde cumpleaños, bautizos, doblajes, bodas, presentaciones, etc. Aparte pronto su fecha porque después de mi presentación en ¿Quién la máscara? tendremos mucha demanda”, explicó Dale, Dale.

Los jueces en esta ocasión no adivinaron al famoso, “Martha me dijo, ‘siento que es Manelyk’ y le dije no, creo”, señaló Carlos Rivera.

Personajes que continúan en ¿Quién es la Máscara? 2024

Azul, El León

Cacahuate Enchilado

Camilo Mandrilo

Freddie Verdury

Huesito Peligroso

Maraña

Orni