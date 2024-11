Ángela Aguilar desbanca a Ricardo Peralta del ranking de los más odiados de México

Ángela Aguilar, quien fue abucheada durante los Kids’ Choice Awards, enfrenta el repudio de un amplio sector en las redes sociales que la culpa de la ruptura de Christian Nodal con Cazzu. (angela_aguilar_, torpecillo / Instagram)

Ángela Aguilar suma un nuevo título a su carrera a unos días de ser reconocida como Mujer del Año por Glamour. Sin embargo, a diferencia de la distinción otorgada por la revista de moda y belleza, la cantante de regional mexicano difícilmente presumirá haber desbancado a Ricardo Peralta de la primera posición del ranking de ‘Los más odiados de México’.

Recientemente, Ángela Aguilar fue la anfitriona de los Kids’ Choice Awards, evento en el que fue abucheada por el público que se dio cita en el Auditorio Nacional. Desde su debut oficial, Ángela Aguilar siempre dividió comentarios; sin embargo, su imagen pública se deterioró a partir de junio de 2023, cuando confirmó su noviazgo con Christian Nodal, un mes después de que el artista sonorense confirmó su separación de Cazzu, ocho meses después del nacimiento de su hija.

El público la recibió con gritos a favor de Cazzu. Crédito: RS

Ángela Aguilar se convierte en la más odiada de México, según X

En las últimas horas, Ángela Aguilar se ha mantenido entre las principales tendencias en X, donde miles de usuarios celebran la respuesta que tuvo el público durante los Kids’ Choice Awards. Hasta la mañana de este domingo, su nombre estaba asociado a más de 17 mil 300 tuits, lo que contribuyó a superar la impopularidad de Ricardo Peralta, exparticipante de La Casa de los Famosos México 2, quien recientemente anunció su retiro temporal de los medios debido a la cancelación de la que fue objeto debido a su reprobable comportamiento dentro del reality show.

Si bien el nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del Año no es el origen de la animadversión que la cantante despierta en redes sociales, sirvió para cuantificar el encono que genera. En Change.org, la petición para retirar su distinción fue firmada por 628 mil 806, número al que se suman las firmas de otros cientos de miles de personas que firmaron peticiones similares y también para que no condujera los Kids’ Choice Awards.

Con base al número de menciones, polémicas y semanas que Ángela Aguilar se ha posicionado entre las principales tendencias en X, usuarios de la red social la han posicionado como la persona más odiada de México, por encima de Ricardo Peralta, Danna Paola, Adrián Marcelo, Sian Chiong y Karla Panini, un personaje recurrente de este ranking por señalamientos parecidos a los que hoy han fracturado la imagen pública de la hija de Pepe Aguilar.

Pepe Aguilar arremetió contra el acoso digital del que es blanco su hija a causa de su matrimonio con el cantante Christian Nodal. (angela_aguilar_ / Instagram)

Pepe Aguilar defiende a su hija y empeora los ataques contra ella

En medio de rumores difundidos por asistentes a los Kids’ Choice Awards que aseguran que Ángela Aguilar rompió en llanto tras ser abucheada, Pepe Aguilar defendió a su hija y pidió un alto al acoso digital. Sin embargo, su publicación generó un efecto contrario.

A través de la cuenta de Instagram de su mascota “Gordo”, Pepe Aguilar publicó una imagen con el mensaje: ”Cyber bullying is not cool”. Usuarios en redes sociales señalaron incongruencias en declaraciones recientes de la cantante, como en una entrevista para ABC News, donde afirmó que su relación con Christian Nodal no causó problemas con Cazzu. Estas declaraciones reavivaron la controversia, especialmente tras el silencio mantenido por la rapera sobre su ruptura con Nodal.

Cazzu, quien había optado por mantenerse al margen, rompió el silencio en un pódcast. La artista describió su separación de Nodal como un proceso difícil y público, negando cualquier conocimiento previo de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar.

”Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo que yo tenía conocimiento desde hace tiempo de esta relación y que formé parte de un plan, lo cual refuto completamente. Es una mentira”, expresó.

En entrevista para Glamour Latinoamérica, Ángela reconoció el impacto emocional del acoso digital: ”No te diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen.”

A pesar de ser destacada como Mujer del Año por la revista, la cantante parece estar atrapada en una tormenta mediática que complica su imagen pública. Mientras Cazzu busca dejar atrás la polémica, Ángela continúa enfrentando cuestionamientos que no parecen desvanecerse en el corto plazo.

Pepe Aguilar se lanzó contra los detractores de su hija Ángela Aguilar. (gordoelpugaguilar / Instagram)