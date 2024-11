Mujer es asesinada por su novio, mientras su ex esposo trata de evitarlo en Xochimilco

Feminicidios en CDMX

Una mujer fue golpeada, apuñalada y estrangulada por su novio en su casa en la alcaldía Xochimilco, sin que su ex pareja, que iba llegando al lugar, pudiera evitarlo a tiempo, de acuerdo con información difundida en redes sociales.

En su cuenta en X, el reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, informó del caso, que sucedió en el Pueblo Santiago Tepalcatlapan: el asesino, identificado como Carlos N, comenzó a agredir a la víctima, identificada como Guadalupe González, luego de haber tenido una discusión.

En ese momento, el ex esposo de la mujer iba llegando al domicilio luego de recoger a las hijas en común de la escuela. Cuando llegó, se dio cuenta de que Guadalupe estaba siendo agredida por el sujeto, por lo que intentó entrar al domicilio.

Sin tener éxito, el ex esposo decidió brincar la barda de la casa para poder auxiliar a Guadalupe. El hombre encontró a Carlos N asfixiando a Guadalupe, quien además tenía manchas de sangre en su ropa. El ex esposo logró quitárselo de encima, y lo pudo someter para que no huyera. Al ver cómo se encontraba su ex mujer se percató que tenía una herida en su estómago, por lo que pidió auxilio.

Al poco tiempo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) llegaron a la escena y lograron arrestar al presunto homicida. La Fiscalía capitalina ya se encuentra investigando la situación.

De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la FGJ-CDMX, en la Ciudad de México existen 8 razones de género dentro del tipo penal de feminicidio estipuladas en el artículo 148 BIS de nuestro Código Penal. Estas razones de género están relacionadas a la violencia que viven las mujeres antes, durante y después de la privación de la vida.

Dichas razones de género consideran la violencia sexual, el tipo de las lesiones inflingidas, los antecedentes de violencia y el ámbito en el que se desarrollaron, la relación entre la víctima y el victimario, la exposición de las víctimas posterior a la privación de la vida, el aislamiento impuesto la víctima, y el estado de indefensión.

En este marco, de acuerdo con las estadísticas presentadas por la autoridad capitalina, desde el año 2019 en la CDMX se han registrado 416 feminicidios, de las cuales, 196 fueron asesinadas en un “Espacio cerrado doméstico”.

Del mismo modo, las mujeres entre 30 a 59 años de edad han sido las víctimas mayor reportadas en este periodo de tiempo, seguidas de las mujeres de entre 18 a 29 años de edad).