“Te lo mereces”: Influencer arremete contra Ricardo Peralta tras ser abucheado

La creadora de contenido argumentó las razones por las que "Torpecillo" merece todo el 'hate' que está recibiendo (Captura de pantalla / @silvanalamarciana )

Uno de los momentos más comentados de la alfombra amarilla de Wicked en la Ciudad de México fue la presencia de Ricardo Peralta, quien a su llegada recibió abucheos de varios de los asistentes al evento.

En el breve clip que circula en redes sociales se puede observar la llegada del exhabitante de La Casa de los Famosos México, quien tras escuchar los gritos de “¡Fuera ¡Fuera!” sube más rápido las escaleras sin detenerse a saludar a las personas.

Como era de esperarse, el momento desató todo tipo de comentarios entre los internautas; y aunque en un principio se pensó que el rechazo de las personas estaba relacionado con su participación en el reality show de Televisa, se dio a conocer que se debe a comentarios que hizo sobre la carrera de Ariana Grande y Danna.

El ex participante de La Casa de los Famosos criticó a Danna y sus fans se quejaron Crédito: (X/@RCulturaPop)

Sin embargo, también existe un grupo de personas que no olvidan todo lo que comentó dentro de la competencia junto a personalidades como Adrián Marcelo, Sian Chiong, Agustín Fernández y Araceli Ordaz, entre ellos la influencer Silvana La Marciana.

Silvana La Marciana despotrica contra Ricardo Peralta

Durante las últimas horas se volvió viral un video de TikTok en el que Silvana La Marciana comparte su punto de vista sobre los abucheos que recibió “Torpecillo”.

Fiel al estilo que la caracteriza para hablar de los temas más controversiales de la farándula, la influencer aseguró que todo el ‘hate’ que está recibiendo el exparticipante de LCDLFM se lo merece.

“Ricardo Peralta, hablemos de él. A mí, en lo personal, me dio un chingo de gusto que lo abuchearan en la alfombra roja, verlo humillado, como un pinche loser, a mí me gustó, me dio un pinche de gusto”, mencionó al inicio del video.

La influencer aseguró que 'Torpecillo' se merece el 'hate' que está recibiendo Crédito: TikTok / @silvanalamarciana

Posteriormente, argumentó que no se sentía mal por decir que le daba gusto, pues considera que todo lo que está viviendo el creador de contenido son las consecuencias de las malas acciones que realizó en el pasado.

“Haber dicho que el feminismo y esa lucha no existían, no es un juego y eso no se olvida. Afirmar y decir que una mujer es paciente cero de una enfermedad de transmisión sexual activa, y tampoco se me olvida el chiste con los niños con autismo. Te lo mereces, eso y más”, expresó.

Finalmente, concluyó el video mencionando que ‘Torpecillo’ pensó que México olvidaría todo lo que hizo, pero no fue así, y ahora busca victimizarse con el tema de la ansiedad. “Lo que está viviendo ahorita son las consecuencias de sus actos. A la gente no se le olvida”, puntualizó.