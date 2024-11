Sheinbaum reafirma su postura sobre Jorge Romero tras acusarla de presuntas calumnias: “Es el jefe del cártel inmobiliario”

La presidenta reforzó el señalamiento respecto a que el proximo dirigente nacional del PAN es jefe del Cártel Inmobiliario | Foto: Presidencia

Momentos antes de terminar su conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el próximo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, es el jefe del Cártel Inmobiliario, luego de que éste afirmara que las acusaciones en su contra corresponden a puras calumnias.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la presidenta hizo énfasis en que este cártel, el cual operó principalmente en la alcaldía Benito Juárez, no es sólo un grupo político, en este caso del blanquiazul, sino que más bien es un grupo de extrabajadores de la demarcación quienes ya dieron a conocer cuál era el modus operandi.

“Más que el grupo político, es el grupo. Tengo aquí algunas notas que pude pedir el día de ayer de algo que es público; son varios servidores públicos que trabajaron, bueno, no son servidores, son personas que trabajaron en el gobierno, servidor público quiere servir al pueblo y estos se sirvieron a sí mismos, no al pueblo... De personas que trabajaban cuando él fue delegado, que tenían puestos muy altos, que fueron detenidos y que ellos mismos ya regresaron inmuebles”.

Una vez que la presidenta y militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) destacó lo anterior, aseguró que al haber detenciones por parte de las autoridades capitalinas, se debe a que hay además un claro modus operandi, mismo del que ella fue testigo cuando se desempeñó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Hay claramente un modus operandi de cómo, por lo menos en lo que fui jefa de Gobierno, funcionaba este grupo que gobernó la Benito Juárez y que sigue gobernando la Benito Juárez; y personas que ocuparon el mismo puesto durante años, desde las delegaciones hasta las alcaldías, entonces pues ahi están las pruebas”, remarcó.

La presidenta insistió en que el próximo dirigente del PAN es jefe de dicho cártel | Foto: Presidencia

Al ser cuestionada de manera directa sobre la postura de Romero Herrera respecto a que cada uno de los señalamientos en su contra corresponden a calumnias, la presidenta insistió en que él no es más que el jefe de dicho cártel que operó en una de las alcaldías más trascendentes de la urbe.

“Es el jefe del cartel inmobiliario”, remarcó la presidenta sin dar a conocer otra reacción.

Jorge Romero rechaza acusaciones

Es importante resaltar que esta no es la primera vez que la presidenta acusa al futuro dirigente nacional del PAN de ser jefe del Cártel Inmobiliario, pues en su conferencia de prensa del lunes 11 de noviembre lo responsabilizó de ser parte de este grupo criminal que llevó a que el exalcalde y además exdiputado Christian Von Roehrich fuera aprehendido y procesado.

El próximo dirigente nacional del PAN respondió a la presidenta | Crédito: Cuartoscuro

Por lo anterior, el panista y sucesor de Marko Cortés le hizo un llamado a la Presidencia a reflexionar rechazando a la vez, cualquier tipo de acusación en su contra.

“Presidenta antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí, ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien. Estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar (...). Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto ¿Por qué no hay ninguna imputación contra mí si este tema ya tiene más de dos años ni una sola imputación ni una sola? Nosotros pese a la bienvenida que me dio insistiremos en el diálogo público transparente porque hablando es como se entiende la gente queremos hablar para encontrar soluciones a los problemas de a de veras en nuestro país como los lamentamos hechos que hemos vivido los últimos días”, dijo mediante las redes sociales.