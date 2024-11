Melanie rompe el silencio tras la cobarde agresión de su novio: “Me golpeó porque no encontraba sus llaves” | VIDEO

Agradeció que su amiga Danna la salvara del ataque y a su mamá por cuidarla en todo momento. (X)

A 11 días de la brutal agresión que Melanie de Jesús Barragán Guzmán sufrió a manos de su novio Christian de Jesús Rojas Martínez, la joven ya abandonó el hospital y se recupera en casa de las lesiones; convaleciente pero con la intención de que se haga justicia, la estudiante de Enfermería rompió el silencio y pidió a las autoridades que localicen a su agresor.

En entrevista con Foro TV, Melanie -de 20 años- contó que la golpiza que le propinó Christian tras salir de una fiesta de Halloween el pasado 31 de octubre fue porque no encontraba sus llaves y ‘pensó' que ella se las había quitado luego de un altercado que sostuvieron:

“Estábamos en una fiesta. Ese día recuerdo que Christian tocó indebidamente a mi amiga Danna, yo le quité la mano y entonces ahí se formó una discusión. Yo le dije que por qué la había tocado, que no lo debía de haber hecho...Salimos de la fiesta, él se subió al carro, me dijo que él no era así, infiel, y me repetía muchas veces que él no era así, que le iba a hablar a Danna para que le dijera que él no era así.

Él toma el carro, se va y regresa a golpearme porque según esto yo tenía las llaves de su carro. Ya que el carro es de botón y detectando las llaves se activa el motor. A él se le cayeron y pensó que yo las tenía. Fue cuando él se bajó del carro, llegó y me golpeó”, relató la joven, quien recordó que fue arrastrada y se estaba ahogando con su propia sangre, por lo que intentó levantarse varias veces.

Ante el ataque, fue su amiga Danna Paola quien la defendió y pidió ayuda cuando vio que no podían contra él, “se lo agradezco demasiado, fue un ángel e hizo lo que pudo”, relató la joven desde casa. Llamaron a la policía, pero los agentes no quisieron llevárselo “porque no había una orden y se fugó, ya no lo pudieron detener”, agregó Melanie.

La joven dijo que llevaban un año de relación y que sus cambios de actitud cuando bebía alcohol ya habían derivado en discusiones, “él se ponía agresivo y me insultaba, me humillaba y hasta que pasó esto fue lo peor que hizo”, relató la joven enfermera.

Ante este panorama, Melanie hizo un llamado a las mujeres para que no se queden calladas ante la más mínima señal de violencia, pues no quiere que más personas sufran algo como lo que le pasó a ella. “Yo les aconsejo de verdad, de corazón, que alcen la voz, no están solas. Nosotras, entre todas nos apoyamos, es muy importante que denuncien. Se empieza con insultos, gritos, así se va empezando a crecer la violencia y no se tienen que quedar calladas, tienen que denunciar, se siente muy feo”, dijo la joven.

Buscan a Christian, está prófugo y su familia lo encubre

Melanie no recuerda que Christian la haya visitado, pero lo único que sabe es porque un conocido se lo comentó, aunque hace unos días su mamá dijo a medios que efectivamente, se presentó en el hospital después de haberla agredido; además, los padres de su violentador también se habrían presentado para ofrecer resarcir el daño, después ya no se supo nada de ellos.

Su novio actualmente se encuentra prófugo -con apoyo de su familia- y por ello las autoridades de Tamaulipas ofrecen una recompensa de 200 mil pesos para quien dé información que ayude a dar con su paradero.

Melanie desea que eso ocurra, que sea detenido y se haga justicia: “Deben encontrarlo, lo que me hizo fue horrible y no me gustaría que siga prófugo y vaya a cometer con otra mujer lo que me hizo a mi, no se vale. Espero que las autoridades se hagan cargo de encontrarlo, meterlo a la cárcel y que pague por sus actos”, sentenció la joven tamaulipeca.

Ofrecen recompensa por Christian de Jesús Rojas Martínez. (X/@FGJ_Tam)