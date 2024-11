Gala Montes asegura que su madre le robó cuando estaba en ‘La Casa de los Famosos México’: “No le crean nada”

Gala Montes protagonizó un fuerte conflicto mediático con su madre por supuestamente despedirla e incumplir con el pago por sus servicios como mánager. (@galamontes, Instagram)

Gala Montes se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras conceder una entrevista para Yordi Rosado, pues compartió nuevos detalles sobre su vida privada y profesional; confirmó que no estudió la preparatoria tal y como en su momento lo aseguró Sian Chiong en ‘La Casa de los Famosos México’ y reveló que su madre, Crista Montes, habría aprovechado su aislamiento en el reality show para robarle dinero.

“No la he vuelto a ver y no le vuelto a escribir y no pienso escribirle. No tiene mi número porque me lo tumbó, sabiendo que tengo ese número de toda la vida y me lo tumbó antes de entrar a la casa y me robó antes de entrar a la casa, a los tres días me robó dinero (...) A los dos días que yo estaba en ‘La Casa’, mi mamá me robó dinero; se esperó a que entrara, se metió a una cuenta que yo tenía y me robó dinero, para que no le crean nada”.

La actriz no compartió más información al respecto, por lo que se desconoce a cuánto asciende la supuesta cantidad de dinero que su habría sustraído de una cuenta bancaria sin su consentimiento. Tampoco aclaró si procederá legalmente en contra de ella o si buscará la manera de obtener su dinero de regreso.

Gala Montes definió a su madre, Crista Montes, como un hater más en su vida, tal y como Adrián Marcelo. (Yordi Rosado / YouTube)

Gala Montes asegura que su madre la extorsionó

En esa misma entrevista, la intérprete de 24 años de edad aseguró que su madre la amenazó en varias ocasiones con filtrar información sobre su vida privada que supuestamente afectaría su imagen pública. Supuestamente, dicha situación comenzó en cuanto se enteró de sus preferencias sexuales.

“Mi vida no podía seguir así, mi plan era ese ‘ya cuando mi mamá se muera saldré del closet’, pero todas mis ideas se acomodaron, empiezo a hacer terapia y te das cuenta de que debes de ser congruente contigo y te estás mintiendo”, contó.

Me di cuenta que lo que me estorbaba era lo que pensaba mi jefa y fue como ‘no yo soy esto y me da igual si no me aceptas’ pero era lo único que me afectaba (…) nunca se lo he dicho, se enteró en redes porque mi mamá sube una nota, yo llevaba viviendo muchos problemas con mi mamá”.

La actriz no compartió más información al respecto, pero puntualizó: “La gente te utiliza porque eres público, y mucha gente es como, sabe que no puedes hacer ciertas cosas porque eres público y mi mamá era una de ellas y me extorsionaba con cosas”.