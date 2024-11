¿Cuál era la banda criminal que secuestró a Ernestina Sodi y Laura Zapata?

Éste es el estado de salud de Ernestina Sodi hoy 23 de octubre tras sufrir dos infartos y estar en terapia intensiva (Foto: Getty Images)

Durante la madrugada de este 09 de noviembre se dio a conocer que Ernestina Sodi murió el viernes pasado tras haber estado hospitalizada en terapia intensiva en un nosocomio de la Ciudad de México. Esto tras sufrir dos infartos.

Fue Camila Sodi, hija de la actriz, quien dio a conocer el sensible fallecimiento de su progenitora a través de su cuenta de Instagram.

“Ernestina Sodi, mi mamá, abuela de mis bebés. Noviembre 08 del 2024, descansa en paz”, colocó.

Tras el fallecimiento de la histrionisa, usuarios en redes sociales rememoraron su vida y, entre estos episodios, salió a relucir uno que la marcó: el secuestro que vivió junto a su hermana Laura Zapata.

¿Cómo fue el secuestro?

De acuerdo con el libro Líbranos del mal, redactado por la propia Ernestina, fue el 22 de septiembre de 2002 cuando ella estaba indecisa de ir al teatro con su familiar. No obstante, tras decidirse y vivir el momento, Laura le habría dicho a ella y otros conocidos que fueran a convivir.

Ernestina y Laura habrían abordado un automóvil y durante el recorrido hacia el lugar fueron interceptadas por hombres armados que las mantuvieron privadas de su libertad por 15 días, pero como hasta esa fecha no se había dado el rescate, la banda delictiva liberó a Laura Zapata, para que consiguiera el dinero y ‘presionara’ a su cuñado.

“Dicen, que se vaya la señora Zapata, porque los tenía hasta la madre (...) Pancho era el bueno, me llevó en un taxi, me acuestan en la parte de atrás y me dice: ‘No me voltees a ver, te voy a dejar, caminas cien pasos’, me dejaron frente a las rejas de Chapultepec, Constituyentes”, detalló la villana de Telenovelas en entrevista para Yordi Rosado.

¿Quién habría secuestrado a Ernestina Sodi y Laura Zapata?

En una antigua entrevista para Ventaneando, Laura Zapata confesó: “La banda de Los Tiras, que es la banda que nos secuestró, donde había integrantes de la banda que después se crea, que es la banda de Los Petriciolet, eran sanguinarios”.

En 2005, según reportes de La Jornada, se dictó auto de formal prisión a cinco integrantes de dicha banda por la presunta responsabilidad de cinoc secuestros, entre ellos los de las famosas.

Dicho medio tuvo acceso en aquel entonces a documentos judiciales en donde aparentemente ‘varios de los procesados afirmaron haber secuestrado a Laura Zapata y Ernestina Sodi’ y ahondaron en que su motivo era obtener dinero de Tonu Motola, esposo de Thalía.

Quienes fueron arrestados y enfrentaron cargos por ‘delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad’ resultaron ser: Jesús Hinojosa García; Guillermo García Camacho, Deniro; Juan Carlos Martínez Aguilar, El Gonzo; Luis Alberto Petriciolli Martínez, y Alejandro Silva Díaz.

El 31 de enero de 2012, Proceso informó que José Martín Jiménez Martínez, El Porro, fue capturado.

Un día después, Laura Zapata colocó en X: “Ese Secuestrador de los Petricholet, creo que es el Pancho de mi secuestro !!!!! Ellos caen y yo #CadaDiaMasFuerte”.

¿Qué le pasó a la banda Los Petriciolet?

En 2022 sentenciaron a 384 años de prisión a Abel Silva (alias El Abel, El Dicaprio o El Romeo) y Noé Abraham Soto García o Noé Robles Hernández, alias El Chimuelo, El Esqueletor, El Jaimono o El Cuca, tras ser arrestados entre 2009 y 2010.