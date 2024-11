Melanie, joven agredida por su novio en Tamaulipas, agradece muestras de apoyo tras salir del hospital: “Estoy muy vulnerable”

La joven fue dada de alta durante la tarde del jueves. (Redes sociales)

El caso de Melanie Barragán, la joven que sufrió graves lesiones tras ser golpeada por su pareja sentimental en una fiesta de disfraces realizada en Tamaulipas, ha sido condenado por gran parte de las y los mexicanos, quienes no han dudado en enviar sus mejores deseos y pronta recuperación. Ante ello, la joven ha decidido romper el silencio y enviar un agradecimiento por todas las muestras de apoyo.

De acuerdo con Milenio Televisión, la también estudiante de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) aprovechó un enlace de comunicación con su tía, Anice Guzmán, para agradecer a quienes le han enviado mensajes de solidaridad.

En un audio compartido por el medio ya referido, se escucha a la joven de 20 años de edad reconocer que no puede dar la cara en estos momentos porque se encuentra muy vulnerable.

“Estoy muy mu agradecida por todos aquellos que me están apoyando. No estoy bien, estoy muy vulnerable, pero estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya, de todo corazón”, declaró.

El mensaje de Melanie Barragán se presentó poco después de que fuera dada de alta del Hospital General Regional No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Ciudad Madero.

Según informó la institución a través de un comunicado, esto ocurrió durante la tarde del 7 de noviembre, luego de que mostró mejoría en su salud.

El Caso Melanie ha causado una serie de controversias en México, pues los ciudadanos exigen justicia al acto violento que suscitó la joven |Foto: Jesus Aviles/ Infobae México

Melanie fue sometida a una cirugía ocular y de pómulo

De acuerdo con las autoridades, Melanie fue sometida a una cirugía ocular y de pómulo de manera exitosa el pasado 6 de octubre. Pese a ello, la joven deberá continuar recibiendo atención médica semanal para su recuperación total.

El IMSS aseguró que, previo a su alta, personal médico y directivo del hospital informó detalladamente a la madre de la paciente respecto de los cuidados, medicamentos, datos de alarma y citas de revaloración para un puntual seguimiento médico de su recuperación.

Medios locales refirieron que la joven abandonó el nosocomio en una silla de ruedas acompañada de su familia y elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Cabe recordar que su agresor, Christian de Jesús ‘N’, continúa sin ser localizado por las autoridades, por lo que Melanie continuará con vigilancia.

Familiares piden información sobre el paradero del agresor. Crédito: @paola.dmgz.13

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Radio Fórmula, el vocero de seguridad de Tamaulipas, Jorge Cuéllar, reveló que “no tardan mucho en dar” con su paradero. Trascendió que el joven, de 24 años, huyó en compañía de su familia.

“Desde un principio el señor gobernador ―Américo Villareal Anaya― dio una instrucción así, precisa, para que se hiciera todo lo que se tenga que hacer para dar con el responsable. (...) Sí puedo decir que en Tamaulipas estamos trabajando mucho por la cero impunidad, como han sido en otros casos”, afirmó.

Actualmente se mantiene activa una ficha de búsqueda en contra del joven, en la que se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna que coadyuve a su búsqueda y localización.

(X/@FGJ_Tam)