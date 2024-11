Danna Paola, amiga de Melanie, narra su versión sobre agresión contra su amiga en Tamaulipas: “Sentí mucha impotencia”

Danna Paola narró cómo comenzó la agresión contra Melanie. | Jovani Pérez

Danna Paola Domínguez, amiga de Melanie, la joven que fue agredida por su novio durante una fiesta de Halloween en Tampico, Tamaulipas, el 31 de octubre pasado, narró su versión de los hechos, dando detalles sobre qué provocó la molestia de Christian “N” y lo qué pasó después.

La joven indicó que previo a la agresión, Melanie y Christian “N” discutieron debido a que él le tocó el glúteo a Danna Paola mientras bailaba con su amiga.

“Se comentó mucho que en la fiesta pues, él me tocó el glúteo a mí, yo fui la amiga a la que le tocó el glúteo, estaba bailando a mi amiga, yo le estaba bailando de espalda, yo estaba volteada, no veía y fue le momento en que él me tocó. Mi amiga le quitó la mano de la cintura y fue una discusión.

“Yo salí a ver cómo estaban y ya me enteré de la discusión, y él me decía: yo no lo hice, pero Melanie estaba muy muy segura, le preguntaba: ‘¿estás segura?’, estaba oscuro, y ella me dijo: ‘Danna, yo le quité la mano’”, platicó en entrevista con Paola Rojas, en Imagen Televisión.

Danna mencionó que la discusión entre Melanie y Christian duró varios minutos, en los cuales ambos “daban vueltas en su auto” por la zona, ambos en ligero estado de ebriedad, deteniéndose ocasionalmente frente a la fiesta mientras seguían peleando por la situación de acoso.

“Escuchaba a mi amiga muy segura y no creo que haya querido pelear nada más por que si, y fue cuando se empezaron a dar vueltas en el auto, primero se subió Christian y se quería ir, yo le abrí la puerta de atrás y le dije: “No vayas a dejar a Melanie aquí, está tomada, no seas así”. Y me dice: “es que yo no sé por qué dice eso”, y pues se enojó, él estaba ya enojado, pero se bajó del carro y lo que hizo Melanie también por enojo, se subió al coche y arrancó.

“Christian ya tenía el carro encendido, cuando entró la primera vez, pero mi amiga arrancó el carro después y se fue a dar una vuelta, cuando regresó yo me metí al auto y le dije que por favor se bajara, porque había tomado y podía chocar, me preocupaba que se fuera a estampar con un poste”, comentó.

Señaló que tras bajarse del auto, Melanie decidió esperar en la calle a que regresara Christian, pero cuando esto ocurrió, el joven se les acercó y golpeó directamente a la joven, gritándole que le entregara las llaves del auto, a lo que ambas respondían que no las tenían.

“No lo veíamos venir, yo vi que venía muy tranquilo, venía como a paso rápido pero muy tranquilo, dijimos: lo vamos a esperar y al momento en qué llegó con nosotras soltó el puñetazo a mi amiga y fue algo que nos sacó de onda a ambas.

“Lo que yo sentí fue mucha impotencia, el no poder quitárselo por más que intentaba y le suplicaba que la dejara, pero el no cedía y yo escuchaba a mi amiga como gritaba y le decía, lo que se escucha en el video, lo que estaba pidiendo eran unas llaves, ella decía que no las tenía”, agregó.

La joven continúa internada y su estado de salud es grave. Crédito: @paola.dmgz.13

Danna afirmó que intentó separar a Christian de Melanie, pero al darse cuenta de que necesitaba ayuda decidió alejarse y buscar a dos de sus amigos que estaban adentro de la fiesta, quienes lograron quitarlo de encima de la joven.

“Hay también otros videos que no se publicaron, los tiene la fiscalía, en lo que se lleva a mi amiga la sigue golpeando y hay un momento en que mi amiga se intenta parar y la sigue empujando hacia le piso, hasta que, nunca pudo pararse mi amiga, por que el no la dejaba, hasta que llegó ayuda y unos amigos se la quitaron de encima”, resaltó.

La joven señaló que sus mismos amigos retuvieron en el lugar a Christian mientras ella llevaba a su amiga al hospital y que incluso llegó la policía a detenerlo; sin embargo, lo dejaron libre argumentando que el centro médico debía de ordenar el arresto del joven.

“Lo retuvieron ahí, amigos míos, lo retuvieron mientras nosotros la llevábamos al hospital, se supone que llegó la patrulla pero no se lo quiso llevar porque ellos comentaban que el hospital tenía que dar la orden para poder llevárselo, pero mi amiga todavía no estaba ingresada en el hospital y lo tuvieron que dejar ir”, puntualizó.

Finalmente, resaltó que ella también resultó lesionada, pues sufrió varios golpes de levedad y al día siguiente sintió mucho dolor en los brazos.

“Sólo tengo uno que otro moretón y al día siguiente desperté con mucho dolor de cuerpo y mucho dolor de manos, no sabía por qué, después vi el video y vi que hay una parte que es cuando me dobla completamente las manos, es cuando me tira, no podía literal abrir las manos”, concluyó.

Familiares piden información sobre el paradero del agresor. Crédito: @paola.dmgz.13