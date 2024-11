Danna Paola, amiga de Melanie, acusa a Christian “N” de haberla acosado previo a la agresión: “Ella le reclamó”

Danna Paola Domínguez acusó que Christian "N" la acosó sexualmente previo a la agresión contra Melanie. | Jovani Pérez

Danna Paola Domínguez, amiga de Melanie, la joven que fue agredida por su novio, Christian “N”, durante una fiesta en Tampico, Tamaulipas, el 31 de otubre pasado, narró su versión de los hechos, revelando que la discusión entre la pareja derivó de que ella fue acosada sexualmente por el estudiante de Medicina, quien actualmente continúa prófugo.

La joven platicó que la agresión de Christian hacia Melanie derivó de una discusión que ambos mantuvieron durante varios minutos, luego de que él tocó con su mano el glúteo de Danna, sin consentimiento, mientras ambas bailaban juntas.

“Se comentó mucho que en la fiesta pues, el me tocó el glúteo a mi, yo fui la amiga a la que le tocó el glúteo, estaba bailando a mi amiga, yo le estaba bailando de espalda, yo estaba volteada, no veía y fue le momento en que el me tocó. Mi amiga le quitó la mano de la cintura y fue una discusión.

“Yo salí a ver cómo estaban y ya me enteré de la discusión, y el me decía: yo no lo hice, pero Melanie estaba muy muy segura, le preguntaba: estás segura, estaba oscuro, y ella me dijo: Danna, yo le quité la mano”, platicó en el mismo medio.

Resaltó que durante la discusión, ambos “daban vueltas en su auto” en ligero estado de ebriedad, deteniéndose ocasionalmente frente a la fiesta mientras seguían peleando, y los dos bajaban y subían constantemente del vehículo.

“Escuchaba a mi amiga muy segura y no creo que haya querido pelear nada más por que si, y fue cunado se empezaron a dar vueltas en el auto, primero se subió Christian y se quería ir, yo le abrí la puerta de atrás y le dije: “No vayas a dejar a Melanie aquí, está tomada, no seas así”. Y me dice: “es que yo no sé por qué dice eso”, y pues se enojó, el estaba ya enojado, pero se bajó del carro y lo que hizo Melanie también por enojo, se subió al coche y arrancó.

“Christian ya tenía el carro encendido, cuando entró la primera vez, pero mi amiga arrancó el carro después y se fue a dar una vuelta. Cuando regresó, yo me metí al auto y le dije que por favor se bajara, porque había tomado y podía chocar, me preocupaba que se fuera a estampara un poste”, comentó.

Precisó que pocos segundos después de que Melanie se bajó por última vez del auto, Christian se les acercó y comenzó a golpear a la joven, al mismo tiempo en que le exigía que le entregara las llaves del auto, a lo que ambas respondieron que no las tenían.

Finalmente, Danna señaló que tras detener la agresión con ayuda de sus amigos, los demás asistentes de la fiesta lo retuvieron hasta que llegó la policía; sin embargo, acusó que lo dejaron en libertad argumentando que el hospital donde se atendía a Melanie, debía pedirles que lo arrestaran.

La joven continúa internada y su estado de salud es grave. Crédito: @paola.dmgz.13