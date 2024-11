Caso Melanie: Danna Paola acusa que policías de Tamaulipas dejaron libre a Christian tras agresión

Familiares piden información sobre el paradero del agresor. Crédito: @paola.dmgz.13

Danna Paola Domínguez, amiga de Melanie, acusó que elementos de la policía local dejaron libre a Christian “N”, quien es señalado de haber golpeado a la joven durante una fiesta de Halloween en Tampico, Tamaulipas, el 31 de octubre pasado, ocasionándole heridas de gravedad en el rostro, entre ellas una fractura en la mandíbula y una lesión en el ojo que puso en riesgo su visión.

Danna Paola Domínguez narró en una entrevista que tras la agresión, sus amigos retuvieron a Christian en el lugar de la fiesta hasta que llegó la policía local, mientras ella trasladaba a su amiga a un hospital.

Sin embargo, los oficiales lo dejaron en libertad argumentando que tenían que recibir una orden de arresto por parte del hospital, lo cual no ocurrió, ya que Melanie no había sido ingresada al centro médico en ese momento.

“Lo retuvieron ahí, amigos míos, lo retuvieron mientras nosotros la llevábamos al hospital, se supone que llegó la patrulla pero no se lo quiso llevar porque ellos comentaban que el hospital tenía que dar la orden para poder llevárselo, pero mi amiga todavía no estaba ingresada en el hospital y lo tuvieron que dejar ir”, dijo en entrevista con Paola Rojas, para Imagen Televisión.

En la misma, Danna narró que la agresión de Christian hacia Melanie derivó de una discusión que ambos mantuvieron durante varios minutos, luego de que la joven violentada descubrió a su novio acosando a su amiga.

“Se comentó mucho que en la fiesta pues, él me tocó el glúteo a mí, yo fui la amiga a la que le tocó el glúteo, estaba bailando a mi amiga, yo le estaba bailando de espalda, yo estaba volteada, no veía y fue le momento en que él me tocó. Mi amiga le quitó la mano de la cintura y fue una discusión.

“Yo salí a ver cómo estaban y ya me enteré de la discusión, y él me decía: yo no lo hice, pero Melanie estaba muy muy segura, le preguntaba: estás segura, estaba oscuro, y ella me dijo: Danna, yo le quité la mano”, platicó en el mismo medio.

Resaltó que durante la discusión, ambos “daban vueltas en su auto” por la zona, en ligero estado de ebriedad, deteniéndose ocasionalmente frente a la fiesta mientras seguían peleando por la situación de acoso.

“Escuchaba a mi amiga muy segura y no creo que haya querido pelear nada más por que sí, y fue cunado se empezaron a dar vueltas en el auto, primero se subió Christian y se quería ir, yo le abrí la puerta de atrás y le dije: “No vayas a dejar a Melanie aquí, está tomada, no seas así”. Y me dice: “es que yo no sé por qué dice eso”, y pues se enojó, él estaba ya enojado, pero se bajó del carro y lo que hizo Melanie también por enojo, se subió al coche y arrancó.

“Christian ya tenía el carro encendido, cuando entró la primera vez, pero mi amiga arrancó el carro después y se fue a dar una vuelta, cuando regresó yo me metí al auto y le dije que por favor se bajara, porque había tomado y podía chocar, me preocupaba que se fuera a estampar un poste”, comentó.