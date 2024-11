Cuál es la fruta de origen asiático que es muy ‘tradicional’ en México y que elimina el ácido úrico

El membrillo suele usarse para preparar dulces (Segob)

En la abundante lista de dulces típicos mexicanos, hay uno que nunca puede faltar: el famoso ate que cada año se coloca en dulces tiras en la deliciosa rosca de reyes, es el mejor ejemplo.

El membrillo, Cydonia oblonga, es una fruta muy parecida a una manzana pachiche o a una pera pequeña, que pese a su origen asiático, en nuestro país tiene una gran aceptación.

Composición nutrimental

Escaso contenido de azúcares.

Bajo aporte calórico (28 Kcal).

Abundante pectina, mucílagos y taninos.

Contiene ácido málico y ácido orgánico.

Minerales: Potasio, calcio y fósforo.

Sabías que... En la época de la antigua Grecia hacían referencia al fruto, ya que se consideraban un símbolo de fertilidad y amor dedicado a Venus, diosa del amor que a menudo se representa con un membrillo en la mano derecha. Fue utilizado en rituales de bodas para augurar dulzura y días felices a las personas casadas.

Uso gastronómico

A nivel gastronómico su uso es limitado ya que se trata de un elemento de textura dura y sabor áspero, agridulce, sabor que no a todos gusta, por ello, su uso se restringe a la elaboración de conservas, mermeladas, jaleas, dulces, gelatinas y licores de mesa, también se puede agregar al tradicional ponche de temporada decembrina, no obstante, en algunas comunidades se come crudo preparado con sal y chile.

El color de su pulpa determina la madurez del mismo, cuando está amarilla está lista para usarse, caso contrario cuando es de color verde; amarillo con manchas negras significa que está excesivamente maduro, ideal para acompañar carne, pescado, ensaladas y en la repostería.

En la onda más gourmet se pueden combinar trozos de ate con queso manchego, un snack con sabores muy identificados, pero que al mezclarse generan locura en las papilas gustativas.

Otros usos

— Ayuda con la diarrea. Al contener fibra y taninos le aportan la propiedad de ser un alimento astringente, además de que elimina dolencias gastrointestinales.

— Aliado contra el colesterol. Contribuye a disminuir los niveles de colesterol gracias a su aporte en pectinas, capaz de ayudar a reducir la absorción de las grasas.

— Elimina el ácido úrico. Gracias al ácido málico de efecto desinfectante.

— Regula la hipertensión y retención de líquidos. Debido a que es un alimento con alto contenido en potasio y bajo en sodio.

— Alivia la tos seca. Es una fruta expectorante gracias a sus semillas, capaces de aliviar las inflamaciones bronquiales.

— Tránsito intestinal. Si se consume moderadamente combinado con agua se tendrá un tránsito intestinal correcto.

Contraindicaciones

Se sugiere no comerlo en exceso y crudo ya que podría provocar estreñimiento.

Al contener grandes cantidades de potasio no se recomienda a personas que padecen insuficiencia renal.

Portrait young woman placing hands on stomach having bad aches pain isolated on gray wall background. Food poisoning, influenza, cramps. Negative emotion facial expression reaction health issues problems