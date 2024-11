‘La Chupitos’ tuvo que someterse a quimioterapias para tratar su enfermedad sin cura

Liliana Alejandra Arriaga Franco, conocida como 'La Chupitos', revela que padece el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune sin cura (Cuartoscuro)

Liliana Alejandra Arriaga Franco, conocida popularmente como ’La Chupitos’, ha revelado que padece el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune crónica que no tiene cura.

Según una entrevista concedida a la revista TVNotas, la comediante mexicana explicó que desde hace casi un año ha estado lidiando con esta condición, la cual afecta principalmente las glándulas exocrinas, causando sequedad en la boca y los ojos.

El diagnóstico inicial que recibió fue de diabetes, pero fue descartado tras varios estudios. En su lugar, los médicos determinaron que su cuerpo estaba siendo atacado por sus propias células, lo que llevó a la decisión de someterla a quimioterapias orales como medida preventiva.

Originalmente diagnosticada con diabetes, Arriaga descubre que sus células están atacando su cuerpo, lo cual requiere quimioterapia oral preventiva

“Desde enero inicié con ellas, mi enfermedad es autoinmune, no se sabe por qué se da, me mandaron quimios porque mis células, en lugar de ayudarme, me estaban atacando y así evitamos a proliferación”, expresó la comediante.

Estas sesiones, que comenzaron en enero, buscaban evitar la proliferación de células dañinas en su organismo. “Mis células, en lugar de ayudarme, me estaban atacando”, comentó Liliana Arriaga a TVNotas.

El síndrome de Sjögren, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se caracteriza por la infiltración progresiva de células mononucleares en las glándulas exocrinas, lo que puede afectar a diversos órganos y sistemas.

El síndrome de Sjögren afecta principalmente las glándulas exocrinas, causando sequedad en la boca y los ojos, según la UNAM

La comediante detalló que sus glándulas salivales no funcionan correctamente, lo que ha afectado su producción de saliva y mucosidad.

“Me hicieron una biopsia por dentro del labio inferior, esta definió cuánta saliva generaba y no producir nada, así me diagnosticaron, tras varios estudios me lo detectaron”, explicó Liliana Arriaga.

Además de los síntomas ya mencionados, Arriaga expresó su preocupación por la posibilidad de que la enfermedad desencadene otras condiciones, como el lupus, que podría afectar sus articulaciones y otros órganos. “Con esta enfermedad te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones”, señaló.

Arriaga se preocupa por la posibilidad de que el síndrome de Sjögren desencadene condiciones como el lupus

A pesar de los desafíos que enfrenta, ‘La Chupitos’ mantiene su sentido del humor y continúa trabajando en su carrera artística. Sin embargo, ha tenido que adaptarse a los cambios físicos que la enfermedad ha provocado, como la pérdida de cabello, por lo que ahora utiliza una peluca.

La comediante, nacida el 2 de enero de 1972 en la Ciudad de México, ha ganado reconocimiento por su interpretación de una mujer con problemas de alcoholismo, un personaje que le ha valido el cariño de miles de seguidores en todo el mundo. A lo largo de su carrera, ha sido considerada una de las mejores comediantes de México.