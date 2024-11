Sangre de grado, cuáles son las propiedades medicinales de esta planta usada para picaduras de insectos

Con el látex de esta planta es posible curar y prevenir algunas enfermedades debido a que posee múltiples propiedades curativas. (Wikimedia/ natikka)

En diferentes zonas del país se utilizan plantas para curar algunas enfermedades o malestares que afectan a la población y entre las especies conocidas por sus propiedades curativas está la sangre de grado o sangre de drago.

Este árbol produce una resina de color rojizo o marrón que se utiliza desde la época prehispánica y el primer registro de su uso data del siglo XVII cuando el cronista y científico jesuita llamado Bernabé Cobo, escribió que la “sangre de grado” era muy utilizada entre los indígenas de México, Perú y Ecuador.

Con este antecedente se realizaron diferentes estudios y se ha demostrado que es una buena opción para curar algunas heridas y con análisis posteriores se descubrió que cuenta con más propiedades.

Propiedades de la sangre de grado

Después de saber que muchas regiones de Centroamérica utilizaban el látex de este árbol, los científicos comenzaron a investigar su composición y descubrieron componentes muy beneficiosos. (Wikimedia/Dick Culbert)

De acuerdo con una investigación publicada en 2004 por The Journal of Alternative and Complementary Medicine (Revista de Medicina Alternativa y Complementaria) entre sus usos está el “tratamiento de diarrea, heridas, picazón, dolor e hinchazón de las picaduras de insectos y otras afecciones”.

Jorge Cabrera, biólogo del Instituto Nacional de Salud de Perú, menciona que la sangre de grado tiene varias especies y se utiliza principalmente en Perú como remedio para evitar que se infecten las picaduras o heridas causadas por cortes en la piel y también ayuda a acelerar el proceso de la cicatrización.

El experto en botánica menciona que la presencia de la molécula taspina, que forma parte de la familia de los alcaloides, tiene efectos antiinflamatorios y estas trabajan en conjunto con las saponinas, que son antioxidantes que protegen las células contra los radicAles libres, lo que ayuda a prevenir alteraciones en el ADN.

De acuerdo con el biólogo, la extracción de la savia debe ser en la mañana o en la noche debido a que el árbol tiene una mayor concentración del líquido en su interior a esas horas.

Feliza Ramón Farías de la Universidad Veracruzana menciona que desde 2007 inició un proyecto en el que colaboraron junto a médicos tradicionales de la zona centro de Veracruz para desarrollar un trabajo que permitiera ampliar el conocimiento sobre sus propiedades curativas.

Feliza Ramón Farías menciona que la savia que libera el árbol se debe llamar látex, pues es una sustancia diferente y menciona que los curanderos atienden afecciones como las úlceras estomacales, infecciones por herpes, irritaciones de la piel e incluso para deshacer tumores.

Aunque desconoce la preparación, sabe que los médicos tradicionales elaboran una solución que suministran a sus pacientes en gotas de forma directa o diluida en una mezcla de alcohol con agua.

En 2022 después de realizar estudios biológicos y análisis en colaboración con diferentes entidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Salud Pública y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), comenzaron a hacer productos con aplicaciones cosméticas para permitir que los beneficios de esta planta lleguen a más personas.

En la actualidad muchas empresas comercializan productos elaborados con sangre de grado y es posible adquirirlos tanto en tiendas físicas como en internet.

Sangre de grado reduce síntomas adversos de VIH

La altura de estos árboles oscila entre los 10 y los 25 metros y es posible encontrarlos en México, Ecuador y Perú. (Wikimedia/Dick Culbert)

El interés por las propiedades curativas de esta planta llegó a otros países y en 2012 la Agencia de la Alimentación y el Medicamento de Estados Unidos, por sus siglas en inglés FDA, aprobó el uso de Canalevia-CA1, un comprimido que tiene como ingrediente activo el crofelemer.

Este medicamento se hizo a partir de la de la sangre de grado que es fuente importante de proantocianidina, una sustancia química que ayuda a combatir los radicales libres por su función antioxidante, protegiendo al cuerpo de enfermedades degenerativas.

En humanos se utiliza para tratar la diarrea no infecciosa en adultos con VIH SIDA que reciben terapia antirretroviral. El fármaco inhibe la secreción de iones de cloruro y agua por parte de las células epiteliales intestinales y esto permite que se normalice el funcionamiento del tracto gastrointestinal.

Este producto también incrementa la tolerabilidad de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA) gracias a su acción local y al no interactuar con otros medicamentos, no se han encontrado alteraciones en la absorción de antirretrovirales que tengan que ver con la presencia del fármaco en el aparato digestivo.

En 2021 la FDA también aprobó el uso de este medicamento en animales y Steven M. Solomon, director del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA mencionó que “este nuevo medicamento proporciona a los veterinarios y a los dueños de perros otra herramienta para ayudar a controlar los efectos secundarios de la quimioterapia en los perros sometidos a dicho tratamiento”.