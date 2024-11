Mejor amigo de Ángela Aguilar sale en su defensa tras polémica de Christian Nodal y Cazzu: “Es una guerra de mujeres”

(Jovani Pérez/Infobae)

El supuesto triángulo amoroso de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Julieta Cazzuchelli, se convirtió en un tema de conversación y debate en redes sociales después de que ‘Cazzu’ rompió el silencio sobre su rompimiento con el intérprete de regional mexicano; no solo reveló quién tomó la decisión de terminar la relación, también aseguró que fue inesperado y refutó las declaraciones que la hija de Pepe Aguilar lanzó sobre sus sentimientos.

Las declaraciones de la ‘Nena Trampa’ incomodaron a Christian Nodal, en especial porque dieron pie a señalamientos de infidelidad en su contra. Debido al escándalo que se desató, el intérprete de ‘Adiós amor’ realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram con la intención de defender a su ahora esposa, Ángela Aguilar, y desmentir algunos puntos que Cazzu expuso sobre el romance que tuvieron durante dos años.

Eso no fue todo, Pepe Aguilar también defendió a su hija menor y su yerno con reacciones a comentarios positivos en sus publicaciones de redes sociales, mientras que Jomari Goyso, considerado como uno de los mejores amigos de Ángela Aguilar, aseguró que la cantante no cometió un error, es decir, que no fue ‘amante’ de Nodal contrario a lo que muchos sospechan.

¿Qué dijo Jomari Goyso sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu?

El experto en moda realizó una transmisión en vivo en redes sociales sociales para compartir su opinión respecto al escándalo que enfrenta su amiga. Cabe recordar que durante mucho tiempo se rumoreó que él habría sido testigo oficial en la boda civil de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ que se celebró en julio de este 2024 en una lujosa hacienda de Morelos.

“Dos cosas que he escuchado en televisión, no todo el mundo se une al ruido. Una cosa que he visto esta mañana en ‘Despierta’ que ‘yo creo a Ángela, yo creo a Cazzu, igual esas son sus realidades’, puede ser que funcione, buen punto. Al final de cuentas yo sé un lado, el otro no lo sé”, comenzó.

Jomari Goyso profundizó en detalles, sin embargo, recordó que Cazzu también enfrentó el escrudiño público cuando comenzó su romance con Christian Nodal por la premura que sucedido, pues solo habían pasado tres meses desde que el cantante mexicano había terminado su romance y compromiso con Belinda.

“Recuerdo cuando Christian, a quien le tengo muchísimo cariño, terminó con Belinda y al poco tiempo comenzó con Cazzu y yo recuerdo reportar en televisión como la gente insultaba a Cazzu, incluso cuando estaba embarazada, era de locos, yo no me lo podía creer”.

Finalmente, Goyso lamentó que en todos los casos la polémica amorosa se ha tornado en contra de las mujeres y aseguró que su amiga ‘no se equivocó'.

“Es tristemente una guerra de mujeres. Obviamente, ustedes piensan que cuando yo hablo estoy defendiendo a Ángela porque soy amigo de Ángela, siempre voy a defender a mis amistades, pero nunca, yo no mentiría por alguien; no le dejaría de hablar a una amistad mía ni quererla por un error, pero no mentiría por nadie”.