¿Habla sobre un feminicidio? Gala Montes aclara de qué trata su canción viral

El tema desató controversia en redes sociales por el coro. (Captura de pantalla: Despierta)

Gala Montes, actriz y exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México 2024′, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras presentar su nueva canción ‘Tacara’ en el noticiero matutino de Televisa. Y es que la letra llamó la atención de los espectadores, pues expone la violencia que muchas mujeres mexicanas viven todos los días y que lamentablemente en muchas ocasiones termina en feminicidio.

“La premisa de esta canción es que nos están matando. Desafortunadamente vivimos en un país en donde hay mucha violencia contra las mujeres y yo quise transmitirlo a través de mis canciones. También que muchas mujeres allá en casa, se sientan representadas a través de mi canción y que sepan que no están solas, que sientan mi apoyo y el de muchas mujeres”, contó la actriz.

De esta manera, la ganadora del tercer lugar de LCDLFM 2024 dedicó su canción a las mujeres que se manifiestan, a quienes luchan todos los días por defender sus derechos y las víctimas de feminicidio.

La actriz enfrentó violencia en LCDLFM 2024 por parte de Adrián Marcelo. (Foto: EFE/ Jorge Torres)

“Nos hemos manifestado de muchas formas y esta canción representa lo bonito y lo liberal que es manifestarse. Por supuesto, es una llamada de atención tanto a la sociedad, porque siento que nosotras estamos acostumbradas a vivirlo y no decimos nada, pero creo que si todos nos unimos como sociedad lo podemos lograr”, continuó.

‘Tacara’ no solo se viralizó en redes sociales por esta razón, también porque varios internautas extrajeron el coro para hacer memes.

La actriz busca despuntar su carrera como cantante tras LCDLFM. (/X @GalaMontes2)

TACARA - LETRA COMPLETA

Recoge del suelo, aún está entero

Él ya te ha visto la cara, quiere tu aliento

No está tan lejos, tacara, tacara, tacara

Llevas perdiendo, sigue corriendo

Él toca, vas y prepara, tacara, tacar, tacara

Agarra el gatillo y dispara

Quiero que me mires a los ojos, tal vez no vea otro amanecer

Dile a mi mamá que hasta pronto, solo tengo ganas de saber

Si camino por la calle, tu mirada me invade

Y no le importa a nadie, yo soy la que lo sabe

No, no, no quiero gustarte para que tú me llames

Estoy hasta la madre de que todos disparen

¿Hasta cuándo va a pasar?¿Hasta cuando?¿Hasta cuando va a pasar?¿Hasta cuando?

Cuando vuelvan las morras, cambien la historia

No romperemos nada, cambien las reglas

¿Sientes la rabia? tacara, tacar, tacara

No soy la musa, yo soy la artista

aunque me llame Gala, tacara, tacar, tacara

Agarra el gatillo y dispara