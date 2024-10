“Entramos perdiendo y salimos empatados”; abogado de Apolo habla de ‘inconsistencias’ en el caso de Luis Enrique Guzmán

(Jovani Perez infobae/YT Max Lumbia)

El caso entre Apolo y Luis Enrique Guzmán podría tener un final completamente inesperado, pues aunque en fechas recientes se dieron a conocer los resultados de la prueba de ADN que arrojaron nula coincidencia genética entre ambos, hace unos días se reveló que pudieron existir inconsistencias en la cadena de custodia, por lo que el juez decidió aplazar la sentencia.

Ante esto, el abogado de Apolo Guzmán, , Porfirio Ramírez Mendoza, rompió el silencio y mencionó que efectivamente todo el proceso podría estar cambiando.

¿Cuáles habrían sido las incosistencias?

El litigante ahondó para el canal de Youtube del periodista Max Lumbia que todo aconteció después de que él cuestionó a los peritos que estaban encargados de las pruebas y estos se contradijeron pese a estar en la misma institución.

(Jovani Pérez Infobae/YT Max Lumbia)

“Los peritos no pueden caer en contradicciones y más si son del mismo instituto que es el Insifo, si fuera uno de un laboratorio y otro de otro voy de acuerdo en que tengan diversidad, pero acá debe haber un protocolo de resguardo, cadena, porque es una institución pública (...) si no hay protocolo, no hay certeza de nada”, dijo en un momento de la plática y en otro agregó:”

“El juez tenía que ver la posibilidad de haber dictado sentencia el viernes, pero con base en lo que se le hizo ver, considero que está percatándose de cosas distintas, lo considero con mesura. Yo estoy convencido que las cosas no están del todo transparentes, mi trabajo es defender al niño”, dijo en primera instancia”.

Porfirio Ramírez detalló que para él era importante estar seguro de que no había ningún tipo de manipulación en las pruebas.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Considero que el juez valorará otras cosas (...) te puedo adelantar que esto no está terminado y puede haber cambios sustanciales conforme al derecho”, mencionó.

El defensor de Apolo sentenció que si bien los resultados no se veían favorables para ellos, después de la última audiencia todo podría ser diferente.

“Te reitero que en base a la última audiencia, no hay nada escrito, si te lo comparara con un partido de fútbol diría entramos perdiendo 5-0 y salimos empatados. Tenemos otra próxima audiencia en donde yo considero que en base con lo supuesto y el juez ya vio, se percató, creo que por eso se suspendió la audiencia”, recalcó.