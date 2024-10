Cinco expresiones que utilizan las personas educadas y que las hacen ver elegantes

Las palabras hablan de nuestra educación y también nos acercan a las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En múltiples ocasiones se distingue a una persona por las diferencias que presenta en la manera de vestir o la forma en la que camina pero también resalta el cómo se expresa.

Aunque por regla general el comportamiento social es respetuoso, algunas veces destacan las personas por utilizar frases o expresiones poco usadas sin caer en los términos complejos o en conceptos que se sienten antinaturales.

Por ello es importante conocer algunas formas de comunicarse en las que predomina el respeto, la elegancia y sobre todo el refinamiento, haciendo que estas acciones resulten agradables y transmitan confianza al entorno.

Expresiones para ser elegante

Las personas suelen recordar la vestimenta de las personas pero también la manera en la que hablan.

Kelvin Siso, un creador de contenido oriundo de Venezuela, compartió en su canal oficial de Youtube algunas recomendaciones para lucir más elegante al momento de hablar, lo que permitirá mejorar la imagen y el estilo al mismo tiempo.

Perdona o disculpa: La versatilidad de las expresiones permite que se utilicen en diferentes contextos y en este caso es posible recurrir a esta palabra antes de hacer una pregunta. Un ejemplo sería: “Disculpa, ¿podrías ayudarme?” Utilizarlo antes de pedir asesoría demuestra cordialidad y sobre todo permite un acercamiento más sutil, no tan directo.

También se puede usar para demostrar confusión o que algo no quedó claro. Si se está platicando con alguien mientras hay mucho ruido alrededor es posible que no se escuche bien la conversación, por lo que se puede responder “Disculpa, no te escuché” o “Perdona, ¿puedes repetirlo? No te escuché”.

En caso de que alguien diga un comentario desagradable se puede puede pronunciar esta palabra con cierta ironía o sarcasmo para que entienda que no fue adecuada su intervención, lo que puede hacer que se retracte casi inmediatamente.

Es un placer: Esta palabra refleja cortesía y educación además de que muestra una actitud abierta, disposición de ayudar, lo que denota accesibilidad e incluso permite que las personas se sientan más cercanas.

Al recibir el agradecimiento de alguien, decir “es un placer” sonará más cálido, cordial. La expresión también puede acompañar un saludo después de conocer a alguien, contribuyendo a que la otra persona inconscientemente reciba el mensaje de que es grato platicar con ella.

Cabe mencionar que todas estas expresiones deben ir acompañadas de una expresión corporal segura, tranquila y una sonrisa que proyecte accesibilidad.

Aprecio: Otra de las expresiones que debe agregarse al vocabulario tiene que ver con la gratitud. Es importante dar a conocer a las personas que valoramos lo que hacen más allá del “gracias” que suele utilizarse de forma cotidiana. La ventaja de utilizar esta palabra es que no importa el contexto, siempre resulta agradable.

Una palabra mal empleada puede ser el inicio de un conflicto.

Permíteme: Esta expresión suele utilizarse como una solicitud educada en la que la petición es recibida con mayor suavidad y respeto. De alguna forma la persona puede interpretarlo como “dame oportunidad”. Ejemplo: Permíteme ayudarte con las bolsas o permíteme acompañarte.

Con esta palabra se demuestra que la persona es consciente del contexto y de la importancia de incluir a las personas. No es una expresión que resulte ajena o lejana, siempre se siente más cercana.

Al compartir una idea se puede decir: “si me lo permites, comparto mi punto de vista”. En un contexto social también es posible utilizarlo y un ejemplo muy claro sería “permíteme presentarte a mi amigo”.

No me disgusta: Aunque puede generar algo de polémica, esta palabra denota que no hay una convicción total pero también demuestra que no descarta la opción y da pauta a que sugieran otras alternativas, pues se percibe que existe apertura y que aún sin estar de acuerdo por completo no se descarta la opción que da la otra persona.

Es importante pensar en la elección de las palabras debido a que influyen de manera positiva o negativa en cualquier conversación y siempre reflejarán a los demás la personalidad de quien las ocupa.