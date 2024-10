‘Las Brujas de San Nicolás’, una novela de Guillermo Fajardo que empalma el mundo infantil con la violencia

"Las Brujas de San Nicolás", una novela de Guillermo Fajardo. Foto: X/@GJFajardoS

En entrevista con Infobae México, Guillermo Fajardo, escritor, maestro en literatura hispanoamericana por la Universidad de Wisconsin-Madison y doctor por la Universidad de Minnesota-Twin Cities, nos contó sobre su novela Las Brujas de San Nicolás, una historia que, en sus palabras, “se empalma con la violencia contemporánea que estamos viviendo en México”.

Las Brujas de San Nicolás cuenta la historia del horror que vive un pueblo de México donde los niños son secuestrados por un grupo de mujeres con fines oscuros, a quienes algunos llaman brujas. El autor nos contó que este lugar es invención pero bien podría no serlo: “Siempre digo que San Nicolás del Valle está allá afuera, sólo que no ha sido descubierto, no ha sido puesto en el mapa”.

Hay un elemento recurrente en la novela: la violencia, concepto que el autor describe como “un lenguaje único que se multiplica con los actos que vemos, pero todos entendemos el lenguaje de la violencia, más en el México contemporáneo”.

Sobre el nacimiento de la idea que después se convirtió en una novela, Guillermo Fajardo explica que todo comenzó en el 2018, durante un viaje a Oaxaca que realizó con su familia: “Regresar a México siempre me da una perspectiva nueva y fresca del país. Cuando entré a ese pueblo oaxaqueño comencé a grabar lo que pasaba a mi alrededor, porque fue un shock para mí todos estos colores, olores y sonidos, fue entrar a ese pueblo y salir transformado, fue una experiencia literaria”.

"Este pueblo de México resguarda un tipo de mal primitivo. Los niños desaparecen. Es un secreto a voces: algunas mujeres, brujas dicen los más valientes, se los están llevando".

Las Brujas de San Nicolás está divida en dos partes, la primera de ellas está narrada desde la visión infantil de un niño. El autor explica que su texto nace de la ausencia de voces infantiles en la literatura mexicana: “La única voz infantil que he podido rastrear en la literatura mexicana fue en Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos. Me parece que hacía falta explotar este mundo infantil y empalmarlo con la violencia”.

También, este lenguaje de la primera parte de la novela es el lenguaje de la tierra natal de Guillermo Fajardo: “Yo crecí en Guerrero, en Acapulco, en Atoyac. Es un lenguaje que intenté recuperar, el lenguaje del sur de México”.

Por otro lado, la segunda parte de Las Brujas de San Nicolás es narrada por un ex habitante del pueblo que “Intenta advertirnos que hay un mal en la tierra, en México y en San Nicolás, que necesita ser detenido. Veo a Las Brujas como un manual de guerra, sobre todo por este personaje de la segunda parte”.

Guillermo Fajardo: el oficio del escritor y sus inspiraciones literarias

Foto: X/@GJFajardoS

Las Brujas de San Nicolás es una novela que no fue sencilla para el autor, quien tuvo que escribir mucho y, después, cortar un tanto más. Fue un “proceso de edición duro” donde Guillermo Fajardo se deshizo de muchas páginas.

Sobre su forma de escribir, el autor nos contó: “Me veo más como un escritor de mapa, tengo mi brújula pero no funciona muy bien a veces, pero tengo la topografía narrativa general cuando escribo mis novelas. Lo que tengo primero es el título, puede ser superficial pero para mí es esencial porque es el alma de la novela, es donde comienza todo”.

El autor tiene dos inspiraciones que lo convirtieron en escritor: Carlos Fuentes y Arthur Rimbaud, uno de los “poetas malditos”. Guillermo Fajardo describe así al escritor de Aura: “Un escritor que he admirado por su tenacidad, disciplina, elocuencia, esa mirada a veces un tanto exótica en torno a México. Le fue fiel a su propia pluma y a su propio proyecto”.

Sobre Rimbaud nos contó que lo que más admira es su libertad: “Siempre me ha fascinado y asqueado de cierta forma. Me fascina porque creó una serie de textos que revolucionaron la poesía mundial cuando tenía 19 o 20 años, y después abandonó la literatura”.

La novela de Guillermo habla, entre muchas cosas, de la violencia, misma que, en su opinión, podría deberse a la falta de empatía: “Leer te da muchas herramientas culturales como la comunicación, la empatía y la sensibilidad que hoy son muy necesarias en México, sobre todo con la violencia que estamos viviendo. No digo que la literatura sea la llave para que acabemos con las matanzas ni mucho menos, pero sí considero que hay una falta de empatía en México que puede desarrollarse con la lectura de ciertos libros”.

¿Por qué no se lee en México? Guillermo Fajardo responde

“Es un problema estructural de las políticas educativas del gobierno de México, porque leer no es fácil y entender una novela del calibre de Cervantes o leer a Elena Garro o Amparo Dávila no es fácil. Cuando hablamos del placer de la lectura hay también que determinar cómo se desarrolla ese placer, porque leer requiere de concentración, de estar atento, leer requiere de una complicidad con el lector. Leer no es fácil y en México no se ha inculcado. También es un problema que sucede en casa, donde si no son los padres los que le den un libro al niño será difícil para él desarrollar el placer de la lectura. Mis padres me dieron un libro siempre”.

Las Brujas de San Nicolás está publicado por la editorial Almuzara y puede encontrarse en librerías mexicanas.