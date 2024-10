¿Cuál es el estado de salud de El Chapo Guzmán? Estas son las enfermedades que padece en la prisión ADX Florence

El Chapo lleva más de cinco años recluido en ADX Florence. (Fotoarte: Jovani Silva/Infobae)

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán lleva poco más de cinco años encerrado en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde apenas tiene contacto humano debido al estricto régimen de aislamiento al que está sometido. Estas condiciones extremas han agravado su salud.

De acuerdo con la información de Illicit Investigations, una red formada por tres periodistas dedicados a cubrir temas de narcotráfico, desde su condena a cadena perpetua, el exlíder del Cártel de Sinaloa ha experimentado un deterioro tanto físico como mental debido al estricto régimen de aislamiento en el que vive.

Su familia ha revelado detalles sobre cuál es el estado de salud del capo y su lucha por un nuevo juicio, donde él mismo se está representando tras perder la confianza en sus abogados.

El implacable confinamiento en ADX Florence

Vista aérea de la cárcel ADX Florence. Foto: Archivo privado

ADX Florence, creada en 1994, es considerada una de las cárceles más seguras del mundo. Desde su inauguración, no se ha registrado ni una sola fuga, gracias a su sofisticado sistema de seguridad que incluye 1.400 puertas automáticas, 12 torres con francotiradores, cercas con alambres de púas de hasta cuatro metros de altura, y tecnología avanzada como rayos láser y cámaras de seguridad inteligentes. Además, perros guardianes patrullan constantemente, y el personal cuenta con un sistema especial de seguridad para monitorear a los internos.

Cada celda en esta prisión mide apenas 2.1 metros de largo por 3.6 metros de ancho y está diseñada para minimizar cualquier contacto o comunicación entre los reclusos. Estas celdas cuentan con aislamiento acústico, una regadera, un televisor, cama y silla de concreto, y cámaras que monitorean a los prisioneros las 24 horas del día.

Los internos pasan 23 horas al día en sus celdas, con solo una hora para tomar el sol o ejercitarse en una jaula de metal ubicada en un patio rodeado por muros de seis metros de altura.

El prolongado confinamiento y la falta de contacto humano han provocado en El Chapo hipertensión, ansiedad y otras afecciones, según revelan sus familiares. (Captura de pantalla/Youtube)

Las visitas son extremadamente limitadas; en el caso de El Chapo Guzmán, sólo tiene contacto con su abogada Mariel Colón. Cualquier salida de la celda implica ser acompañado por múltiples guardias y sometido a estrictas medidas de seguridad, incluyendo esposas, grilletes y cadenas sujetadas al estómago.

La salud deteriorada de ‘El Chapo’ y su lucha por un nuevo juicio

El prolongado confinamiento ha tenido graves consecuencias para la salud de Joaquín Guzmán Loera.

Según dijeron familiares a Illicit Investigations, el narcotraficante sufre de hipertensión, pero lo que más afecta su bienestar son los ataques de ansiedad provocados por el aislamiento extremo, para los que también está medicado.

“El Chapo sufre de presión alta para lo cual toma una pastilla de Linosipril 20mg al día, pero lo más difícil son los ataques de ansiedad por el confinamiento extremo donde no tiene contacto con ningún otro recluso, para lo cual también está medicado”, se lee en la cuenta de X del medio antes citado.

El Chapo sufre de presión alta. (Captura de pantalla)

Hace apenas unas semanas, la abogada Mariel Colón habría revelado que la vida de El Chapo en prisión era “aburrida, solitaria y triste”. “Él no puede hablar con otros presos, no puede tomar clases, no puede ver a su esposa, a nadie de su familia”, contó al periodista Ángel Hernández.

Cada dos veces al año, Colón lleva consigo a las gemelas de ‘El Chapo’, Emaly Guadalupe y María Joaquina, quienes viven junto a Emma Coronel en algún lugar de California.

En el año 2022, el propio capo de la droga dijo que el trato que recibe es “cruel e injusto”, además de que señalaba de que le servían poca comida. Entre sus enfermedades, Guzmán Loera ha afirmado tener “dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión”. También llegó a tener hongos en los pies que presuntamente hicieron que se le cayeran las uñas de los pies; y aseveró tener trastornos del sueño debido a que la ventilación en su celda es muy caliente.

“Cada noche esto causa que mi corazón comience a latir rápidamente, elevando mi presión arterial. He presentado este problema al personal, pero nadie ha hecho algo”, afirmaba en ese tiempo, cuando buscaba una reposición del juicio.

En una carta firmada el 25 de septiembre de 2024, dirigida al juez Brian Cogan, El Chapo solicitó un nuevo juicio, alegando que su extradición fue ilegal y que no recibió una defensa legal adecuada.

Entre sus quejas, señala que los abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Colón no lograron excluir pruebas clave ni contrainterrogar eficazmente a los testigos durante el proceso, lo que resultó en su condena.

El exlíder del Cártel de Sinaloa busca un nuevo juicio alegando extradición ilegal y mala defensa. (Foto: Brendan McDermid / Henry Romero REUTERS)

Según Ilicit Investigations, “Guzmán está decepcionado del abogado Jeffrey Lichtman, que le sacó millones de dólares a la familia Guzmán por su defensa y no logró un juicio justo ni tampoco impedir que lo tuvieran bajo el régimen SAMs en la prisión conocida como el ‘Alcatraz de las Montañas’. De igual forma, los Guzmán dicen estar decepcionados de la abogada boricua Mariel Colón que se dedicó a su carrera artística y se olvidó del cliente que la hizo famosa”, se lee.

El narcotraficante busca revertir la sentencia de cadena perpetua y espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos reevalúe su caso.

Mientras tanto, El Chapo también ha sido informado de los recientes desarrollos en la vida de sus hijos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán, quienes están negociando acuerdos con el gobierno de Estados Unidos tras ser arrestados. Estas negociaciones podrían implicar una reducción de sus condenas si cooperan con las autoridades, un camino que han seguido otros narcotraficantes en el pasado.

Según la familia, el esposo de Emma Coronel también anhela reencontrarse con sus hijos Ovidio y Joaquín Guzmán López, quienes ahora enfrentan cargos criminales en Estados Unidos.