Diputados del PT presentan demanda de juicio político contra 8 ministros de la SCJN

El grupo parlamentario del PT en San Lázaro consideró que 8 ministras y ministros han violado la Constitución Política (Captura de pantalla)

Diputados del Partido del Trabajo (PT) anunciaron que presentarán una demanda de juicio político en contra de 8 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La declaración del instituto político tuvo lugar, según anunciaron, por la postura que han adoptado en medio de la implementación de la reforma al Poder Judicial promulgada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO}.

Durante una rueda de prensa convocada en la Cámara de Diputados, legisladores del Partido del Trabajo (PT) anunciaron la presentación de su demanda. Según dijo, Ricardo Mejía Berdeja, portavoz del grupo parlamentario, tomaron la decisión después de que su bancada consideró que la SCJN lidera una “guerra jurídica” contra la reforma judicial.

“Esta demanda va contra los 8 ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y, en general, los mexicanos”, declaró ante los medios de comunicación.

El diputado Ricardo Mejía dio a conocer la decisión en una conferencia de prensa en donde señaló a los ministros de la SCJN por liderar una "guerra jurídica"

Acto seguido, el diputado dio a conocer el nombre de los personajes contra quienes buscan hacer efectiva su petición y omitió mencionar el nombre de Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf. En ese sentido, se refirió a los ocho personajes que han mostrado rechazo ante la promulgación de la reforma en materia judicial, los cuales son:

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Luis María Aguilar Morales.

Jorge María Pardo Rebolledo.

Margarita Ríos Farjat.

Javier Laynez Potisek.

Alberto Pérez Dayán.

Norma Lucía Piña Hernández.

“Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político (...) Han violentado la supremacía constitucional que establece la propia Carta Magna, que establece que no hay ley ni tratado por encima de la Constitución Política de la República y de las leyes que de ella emanen y, en consecuencia, al atacar a las instituciones democráticas, al usurpar atribuciones, infraccionar la Constitución y la Ley de Amparo y atacar la forma de gobierno republicano son acreedores de juicio político”, dijo.

Por su parte, durante su turno en el micrófono, la diputada Lilia Aguilar consideró que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ir a juicio político “no solo por desacato a la Constitución, sino por traición a la patria”.

Cabe mencionar que, el pasado 7 de octubre, la Corte turnó al ministro Alberto Pérez Dayán la controversia sobre si la reforma viola o no la independencia del Poder Judicial. No obstante, no han dado a conocer el proyecto de resolución.