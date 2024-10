Filtran presunto VIDEO de Nicola Porcella hablando pestes de Wendy Guevara tras salida a un hotel con una actriz: “Da vergüenza”

Wendy Guevara y Nicola Porcella se ven envueltos en un incidente vehicular en Campeche (Wendy Guevara/ Nicola Porcella)

En un reciente video captado por las cámaras de Kadri Paparazzi, el nuevo conductor de Hoy Nicola Porcella fue visto en una presunta situación comprometida mientras intentaba impresionar a la actriz Paola Hasany, donde de acuerdo a los reportes habló pestes de Wendy Guevara, a quién considera su hermana y con quien compartió la fama de La Casa de los Famosos México 1 en Televisa.

Durante una conversación en un hotel al sur de la Ciudad de México, el peruano hizo comentarios despectivos sobre sus compañeros de vivienda, Wendy Guevara y Agustín Fernández, algo que rápidamente se ha hecho tendencia en redes sociales pues los tres viven juntos a unas calles de Televisa San Ángel.

“Imagínate que salgo con alguien, llegó y le digo ‘quédate en mi casa’, sale y quiere salir en calzones, está Agustín allá afuera, o sea, sí es incómodo hasta para mí, o sea es incómodo, llevar a alguien y estás tomándote un vinito y aparece Wendy, me va a decir ‘oye Nicola, no jodas’”, dice el conductor a su presunta nueva conquista sentimental.

En un reciente video captado por las cámaras de Kadri Paparazzi, el nuevo conductor de Hoy Nicola Porcella fue visto en una presunta situación comprometida mientras intentaba impresionar a la actriz Paola Hasany

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Wendy Guevara y Agustín Fernández?

El contexto de este encuentro se da en medio de la promoción del nuevo reality show de Porcella, Soltero Cotizado, que se estrenará el 28 de octubre. En este programa, el conductor busca pareja a través de una serie de retos. Sin embargo, su vida personal parece estar en el centro de atención, ya que fue visto huyendo con Hasany, conocida por su participación en la serie Como dice el dicho.

Durante la conversación captada en video, Porcella expresó su incomodidad por la convivencia con Guevara y Fernández. Comentó que la presencia de sus compañeros de vivienda generaba situaciones incómodas cuando intentaba tener citas en su hogar.

Porcella también mencionó que aceptó vivir con Wendy y Agustín por ayudarles, no porque deseara compartir su espacio personal. “Yo dije, voy a ayudar a Agustín, pero ya también es incómodo”, añadió. Estos comentarios han generado controversia, especialmente por la forma en que se refirió a Wendy, diciendo que su amiga “da vergüenza”.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre Wendy Guevara y Agustín Fernández? (Programa Hoy)

“No, no me puedo quedar así, ahí jodiste, ahora p*cate solo, me voy digno a dormir, no estoy para hablar con nadie (...) por qué crees que puse 300 cámaras a mi cuarto, dije un día se va a meter una hija de put* y va a decir ‘entré al cuarto de Nicola’”, se escucha en el presunto video.