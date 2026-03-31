México

Amiga de la repostera Carmiña Castro narra su ‘levantón’ en Culiacán: había reabierto su negocio hace dos semanas

Carmiña Castro, repostera y creadora de contenido en Culiacán, fue privada de la libertad la tarde del 29 de marzo

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La desaparición de Carmiña Castro, emprendedora y madre de cuatro hijos en Culiacán, ocurrió tras ser interceptada por un grupo armado cuando se encontraba en su negocio “Rosa Dely”. (Instagram)
La desaparición de Carmiña Castro, emprendedora y madre de cuatro hijos en Culiacán, ocurrió tras ser interceptada por un grupo armado cuando se encontraba en su negocio “Rosa Dely”. (Instagram)

La rutina de trabajo de Carmiña Miroslava Castro Salazar, repostera y creadora de contenido en Culiacán, Sinaloa, se interrumpió la tarde del 29 de marzo cuando fue privada de la libertad en el momento en que atendía su negocio de postres ubicado en el bulevar Rolando Arjona Amábilis.

Ada Ramos, su mejor amiga, reconstruyó el momento en que la joven emprendedora fue interceptada cuando se encontraba en compañía de su pequeño hijo de 10 años.

La cronología

De acuerdo con lo relatado por Ada Ramos a Imagen Noticias, la comunicación entre ambas siempre era constante y no había un solo día que no intercambiaran mensajes.

Carmiña Castro desaparecida en Sinaloa
Foto: Instagram

El último mensaje que intercambiaron ocurrió cerca de las 18:15. Media hora después, Carmiña, madre de cuatro hijos y conocida por su negocio “Rosa Dely”, fue abordada por tres sujetos armados y encapuchados, quienes la obligaron a subir a una camioneta Volkswagen Tiguan color gris. El hecho sucedió a la vista de su hijo mayor, de 10 años, quien la acompañaba en su negocio en ese momento.

Según la reconstrucción de los hechos narrados por la amiga, uno de los agresores preguntó por los productos que vendía. Al acercarse, la amenazaron con armas y le ordenaron subir al vehículo. “No, a él no, no le apunten”, suplicó Carmiña cuando los hombres encañonaron a su hijo. “Pues súbete, súbete tú”, respondieron los agresores.

(Instagram: rosadelyy_)
(Instagram: rosadelyy_)

Ada Ramos relató que Carmiña abrió su local de fresas y postres a las cuatro de la tarde. Apenas dos semanas antes había reabierto el emprendimiento tras un cierre prolongado debido a la inseguridad en Culiacán.

Madre, emprendedora y sin nexos con el crimen

Carmiña Miroslava Castro Salazar, de 29 años, es madre de cuatro niños: el mayor de diez años, dos gemelos de siete y el menor de seis. Su negocio, “Rosa Dely”, ofrece donas, pasteles, roles de canela, fresas con crema y cheesecake, productos que promociona en redes sociales, donde también comparte recetas y brinda cursos gratuitos de repostería en TikTok Live. De lunes a jueves, imparte clases de emprendimiento en la comunidad de San Ignacio.

Ada Ramos subrayó el perfil solidario de su amiga: “Ella solamente lo que hace en esta vida es emprender, ayudar a las personas”. Además, recalcó que Carmiña no tenía enemigos ni antecedentes de amenazas.

(FGE Sinaloa)
(FGE Sinaloa)

“No se mete en problemas, no está coludida con nadie y nunca ella vio algo raro, como cobrar piso o algo, nunca. Ella nunca me dijo nada en absoluto”, afirmó Ada.

Horas antes del hecho, Carmiña compartió en redes la satisfacción por su regreso al trabajo. “No tenemos absolutamente nada, nada, nada que ofrecerles. Andamos cansadísimos, pero bien felices porque se nos terminó absolutamente todo nuestro producto y nuestra mercancía”, expresó en uno de sus videos.

“Te estamos esperando”

La desaparición de la repostera ocurre en un entorno de violencia creciente en Sinaloa, donde han aumentado los ataques contra comerciantes y creadores de contenido en medio de la guerra entre Los chapitos y La Mayiza.

Más de 24 horas después de la desaparición, familiares y amigos de Carmiña mantienen la difusión de su ficha de búsqueda, pidiendo colaboración ciudadana y un esfuerzo decidido de las autoridades.

(Instagram: rosadelyy_)
(Instagram: rosadelyy_)

“Todos te estamos esperando, toda tu familia, te estoy esperando yo. Tenemos muchos planes juntas, nuestro proverbio aquí de amigas, tú no me puedes dejar. Regresa, Carmiña”, expresó Ada Ramos en entrevista.

“La queremos de vuelta, queremos que regrese a casa, sus hijos la esperan y su familia. No tenemos respuesta y queremos que se toquen el corazón”, insistió Ada, en nombre de la familia.

La ficha oficial describe a Carmiña Miroslava Castro Salazar como una mujer de 1.70 metros de estatura, complexión mediana, cabello largo y rubio, tez clara, con tatuajes distintivos en la nuca y ambas manos.

La Fiscalía General del Estado activó el Protocolo Alba y organizaciones como Sabuesos Guerreras han difundido la alerta en redes sociales. Las autoridades solicitan cualquier información que pueda contribuir a localizarla y piden a la ciudadanía comunicarse a los teléfonos oficiales y al número 667 157 1930.

El caso de Carmiña recuerda el secuestro de la influencer Nicole Pardo, conocida como “Nicholette”, quien fue privada de la libertad por sujetos armados el 20 de enero y liberada cuatro días después.

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