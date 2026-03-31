Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: cierre de circulación en la autopista México-Puebla

Cierre de circulación en la autopista México-Puebla, km 52, dirección CDMX, por atención de accidente, autoridades estpan en las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.
Se registra encharcamiento en Av. Tláhuac a la altura de Cocodrilo, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac. Alternativa vial: Av. la Turba.
Por percance vehicular en el segundo nivel de Anillo Periférico con dirección al Sur a la altura de Barranca del Muerto. Aumeta la carga vehicular en la zona.
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