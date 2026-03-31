México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: cierre de circulación en la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Guardar
13:36 hsHoy

Cierre de circulación en la autopista México-Puebla, km 52, dirección CDMX, por atención de accidente, autoridades estpan en las maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

13:23 hsHoy

Se registra encharcamiento en Av. Tláhuac a la altura de Cocodrilo, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac. Alternativa vial: Av. la Turba.

12:53 hsHoy

Por percance vehicular en el segundo nivel de Anillo Periférico con dirección al Sur a la altura de Barranca del Muerto. Aumeta la carga vehicular en la zona.

choque Anillo periférico Barranca del Muerto Segundo Piso CDMX
choque Anillo periférico Barranca del Muerto Segundo Piso CDMX (@OVIALCDMX/X)
12:42 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Carga vehicular cierre parcial autopista México-Querétaro CDMX
Carga vehicular por cierre parcial en la autopista México-Querétaro (@rockdrigo_maya/X)

Temas Relacionados

ManifestacionesBloqueoAccidentes VialesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

Cuándo un dolor de muela puede ser mortal: cinco síntomas de que podrías estar en riesgo si no acudes al dentista

Un dolor de muela sin tratamiento puede provocar infecciones que se expanden más allá de la boca y ponen en riesgo órganos vitales

Cuándo un dolor de muela puede ser mortal: cinco síntomas de que podrías estar en riesgo si no acudes al dentista

Resultados del Tris de este lunes 30 de marzo: todos los números ganadores

Consulta aquí la lista completa con las cifras obtenidas en los cinco sorteos más recientes, difundida por la Lotería Nacional

Resultados del Tris de este lunes 30 de marzo: todos los números ganadores

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

La marca, impulsada por Eddy Reynoso, ha ganado presencia dentro y fuera del boxeo profesional

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Temblor hoy 31 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 31 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Veracruz

Hospitalizan a Julio Preciado en Mazatlán; él reaparece para explicar su estado de salud

El cantante preocupó a sus fans después de que se reportara su internamiento

Hospitalizan a Julio Preciado en Mazatlán; él reaparece para explicar su estado de salud

ÚLTIMAS NOTICIAS

La intendenta de Moreno evalúa postularse como gobernadora y respaldó a Kicillof como candidato a presidente

La intendenta de Moreno evalúa postularse como gobernadora y respaldó a Kicillof como candidato a presidente

Reiniciar el celular, mantenerlo actualizado y más formas de mejorar el rendimiento de un Android cuando funciona lento

Se separaron Chechu Bonelli y Facundo Pieres: el mensaje de Zaira Nara que habría motivado la ruptura

Robo de autos, secuestros virtuales y extorsiones: así operaba una banda de gitanos estafadores en CABA

Apple prepara una actualización de Siri que permitirá usar chatbots externos sin salir del asistente

INFOBAE AMÉRICA

Un hombre en Kentucky ganó 167 millones de dólares en la lotería y ahora fue detenido por robar 12.000 dólares

Un hombre en Kentucky ganó 167 millones de dólares en la lotería y ahora fue detenido por robar 12.000 dólares

Aeropuerto de Palm Beach: USD 5 millones para renombrar la terminal con el nombre de Donald Trump

Israel dijo que al menos 850 miembros de Hezbollah fueron abatidos en el Líbano

Una editorial multinacional demandó a OpenAI en Alemania por el uso de sus obras

Revelaron los diseños de la futura biblioteca presidencial dedicada a Donald Trump en Miami

DEPORTES

River Plate presentó a Tobías Ramírez como nuevo refuerzo: el primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet

River Plate presentó a Tobías Ramírez como nuevo refuerzo: el primer entrenamiento bajo las órdenes del Chacho Coudet

Italia buscará volver a una Copa del Mundo tras 12 años en el Repechaje ante Bosnia: hora, TV y formaciones

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Un arquero uruguayo saltó a la tribuna para pelearse tras ser expulsado y desató una polémica que recorre el mundo: el descargo del futbolista

El sorprendente gesto de De Paul con un repartidor que se volvió viral: de la generosa propina a una historia de lucha y superación