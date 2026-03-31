Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca

Qué se sabe de "El Payín", el supuesto criminal del Cártel de Sinaloa, que murió al explotar su camioneta en la carretera México-Pachuca. (Anayeli Tapia/Infobae)

La explosión de una camioneta en la autopista México-Pachuca, en el municipio de Tecámac, Estado de México, dejó como saldo la muerte de dos personas, una de ellas identificada como Francisco Beltrán, alias “El Payín”, señalado por autoridades como presunto operador del Cártel de Sinaloa.

El hecho, registrado cerca del fraccionamiento Haciendas del Bosque durante la tarde del 29 de marzo de 2026, ocurrió poco después de que la unidad saliera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La explosión sucedió de manera repentina, provocando que el vehículo perdiera el control, zigzagueara entre los carriles, se subiera a los divisores y finalmente se impactara en un muro de contención.

El incidente fue captado en video por la cámara de otro automóvil, registro que muestra la detonación alrededor de las 18:06 horas. La grabación se difundió ampliamente en redes sociales.

(X/@aquiedomex)

Las víctimas permanecían en los asientos delanteros y fueron identificadas mediante credenciales de elector. La segunda persona fallecida fue identificada como Humberto Rangel Muñoz, también originario de Sinaloa.

El trayecto inicial de la camioneta comenzó en el AIFA, donde el conductor habría recogido a “El Payín” tras su arribo en un vuelo, y tenía como destino Tepito, de acuerdo con información difundida por periodistas de seguridad.

Hipótesis sobre el estallido

La unidad sigue avanzando después de la explosión en el sitio (X/@MLopezSanMartin)

Las autoridades informaron que no existen indicios de que el explosivo fuera arrojado desde otro vehículo o que el evento haya sido producto de un ataque externo.

Los primeros peritajes apuntan a que el artefacto detonó dentro del vehículo, aunque no se ha determinado el tipo exacto de explosivo. Versiones policiales iniciales sugieren la posibilidad de una granada, pero la investigación sigue abierta.

El Ministerio Público inició la carpeta de investigación por homicidio y mantiene el análisis técnico de los restos del vehículo. Tras la explosión, la zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, policía municipal y estatal, además de rescatistas.

¿Quién es El Payín?

Francisco Beltrán, también conocido como “El Payín”, figura como probable operador del Cártel de Sinaloa, aunque las autoridades no han precisado su jerarquía o conexiones directas con las principales facciones internas del cártel, como “Los Mayos” o “Los Chapitos”.

El apodo, sin embargo, no es nuevo. En corridos populares difundidos en años recientes se menciona a un personaje identificado como “El Payín”, del Cártel de Sinaloa, aunque no se tiene certeza de que se trate de la misma persona que fue identificada por autoridades tras la explosión en el Estado de México.

Según la información, El Payín es afín a La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el corrido “Soy Payín” de Grupo Arriesgado, el protagonista afirma: “Yo nací y me crié en los Mayos, mi sangre de rancho, a mí me tocó así”, lo que sugiere dos cosas: su origen rural y su posible pertenencia a la facción de “La Mayiza”, fiel a Ismael “El Mayo” Zambada.

La letra enfatiza que tiene un perfil bajo y la habilidad para los negocios ilícitos.

Se describen vehículos de lujo y armas (Jeep, Corvette, cuerno rojo, R-15), así como respeto hacia figuras del cártel (“El Chema está muy consciente, su palabra pesa y mucho la respeto”).

Otras frases refuerzan su bajo perfil y códigos personales: “Camino derecho y muy poco me quemo”, “Nunca ando con panchos, menos en enredos”. El corrido también menciona la importancia de la paciencia y la capacidad de reacción: “Nunca me la veo apresurado, si nos sale una falla al caliente la arreglamos”. Se evidencia una red de amistades y colaboradores a través de apodos como el Canas, el Grillo, el compa Cannabis, Chucky y el compa Edel.

Por otro lado, en otro tema titulado de la misma forma pero interpretado por Grupo Xclusivo, “El Payín” es presentado como un hombre humilde, agradecido con sus padres y con una vida marcada por la movilidad entre Phoenix, Rocky Point (Puerto Peñasco, Sonora) y California.

No se tiene certeza que aún siguiera en la misma facción al momento de su muerte. (Anayeli Tapia/Infobae)

La canción resalta la lealtad familiar y de amistad, el gusto por las armas y la vida social de fiestas y viajes. Se menciona: “El sonido de las armas me agrada, me gusta la adrenalina, sobre todo detonarlas, mi 45 y R-15 me gusta tirar al aire”.

Por su parte, en el corrido “El Payín” de Víctor Plata, se narra que migró a Estados Unidos a los 18 años (“A los 18 se fue al gabacho”), aunque también se hace referencia explícita a “Ejido Sinaloa” como uno de los lugares donde se mueve.

Frases como “reservado, quien lo viera, que tan morro logre tanto” y “amigos tengo muy pocos, la lealtad está escasa y no quiero arriesgar” refuerzan la imagen de alguien joven, presuntamente exitoso, discreto y selectivo en sus relaciones personales.

Los corridos, aunque no constituyen evidencia formal, funcionan como crónicas populares que contribuyen a la reconstrucción de perfiles como la de “El Payín”.

(X/@aquiedomex)

Cabe apuntar que en estos corridos no se especifica si “El Payín” se dedicaba directamente al tráfico de drogas, si operaba como parte de un brazo armado, o cuál era exactamente su actividad dentro del Cártel de Sinaloa, aunque comentarios de internautas en estas publicaciones apuntan a que era un hombre cercano a Manuel de Jesús Noriega Rivas, alis “El Meño” o “El 4x1”.