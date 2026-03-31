Montachoques agreden a familia a la altura de Ojo de Agua en la autopista México-Pachuca

Montachoques autopista México-Pachuca Caseta Ojo de Agua Tecámac Edomex (especial)

Un nuevo caso de violencia vial presuntamente relacionado con grupos de “montachoques” encendió la alerta entre automovilistas del Estado de México, luego de que una familia fuera agredida mientras circulaba por la autopista México-Pachuca, en la caseta de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac.

De acuerdo con el video que se hizo viral, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 29 de marzo, cuando un grupo de personas a bordo de un vehículo Mazda con placas de circulación PDY-35-80 —supuestamente vinculadas al Edomex— interceptó el automóvil de las víctimas en un aparente intento de provocar un percance vehicular.

Tras el incidente, los tres pesonas del Mazda descendieron de la unidad y comenzaron a agredir verbal y físicamente a la familia, además de causar daños materiales al vehículo.

En las imagenes se puede ver como una mujer con una herramieta de acero, rompió uno de los espejos al no poder hacerlo con uno de los vidrios de la unidad.

Mientras uno de sus complices hace lo mismo con el espejo izquierdo, sin que personal de seguridad de la caseta interviniera.

De hecho, en la unidad violentada vienen dos menores que por la extrema violencia de estos sujetos, empezaron a llorar.

No hubo detenidos

Presuntos montachoques agreden el automóvil de familia sobre autopista México-Pachuca en caseta de Ojo de Agua en Tecámac, Edomex. Crédito: (Observatorio Metropolitano/FB)

Este tipo de agresiones se relaciona con el modus operandi de los llamados “montachoques”, grupos delictivos que provocan accidentes o simulan choques para extorsionar a conductores, exigir pagos inmediatos o intimidar a sus víctimas.

La autopista México-Pachuca, una de las vialidades más transitadas que conecta la CDMX con municipios del norte del Edomex, ha sido señalada en diversas ocasiones por la presencia de este tipo de grupos, lo que ha generado preocupación entre usuarios frecuentes.

Automovilistas que circulaban por la zona al momento de los hechos indicaron que la situación generó momentos de tensión, ya que los agresores actuaron de forma violenta y amenazante. Algunos conductores optaron por no intervenir por temor a represalias.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, ni sobre una postura formal por parte de la Secretaría de Seguridad del Edomex.

El fenómeno de los montachoques ha ido en aumento en distintas zonas del Edomex, especialmente en carreteras de alta afluencia vehicular, donde los delincuentes aprovechan el tráfico para operar con mayor facilidad sin que

Ante esta situación, ciudadanos han comenzado a utilizar redes sociales para denunciar estos casos y alertar a otros conductores.

La exigencia principal es clara: mayor vigilancia, operativos constantes y sanciones ejemplares para quienes participan en este tipo de actos, que no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que también ponen en riesgo su integridad física.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es mantenerse alerta y extremar precauciones al circular por esta importante vía.