México

Montachoques agreden a familia a la altura de Ojo de Agua en la autopista México-Pachuca

A pesar de la viiolencia y que el suceso fue en la caseta de cobro, no hubo detenidos

Guardar
Montachoques autopista México-Pachuca Caseta Ojo de Agua Tecámac Edomex
Montachoques autopista México-Pachuca Caseta Ojo de Agua Tecámac Edomex (especial)

Un nuevo caso de violencia vial presuntamente relacionado con grupos de “montachoques” encendió la alerta entre automovilistas del Estado de México, luego de que una familia fuera agredida mientras circulaba por la autopista México-Pachuca, en la caseta de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac.

De acuerdo con el video que se hizo viral, los hechos ocurrieron la tarde del pasado domingo 29 de marzo, cuando un grupo de personas a bordo de un vehículo Mazda con placas de circulación PDY-35-80 —supuestamente vinculadas al Edomex— interceptó el automóvil de las víctimas en un aparente intento de provocar un percance vehicular.

Tras el incidente, los tres pesonas del Mazda descendieron de la unidad y comenzaron a agredir verbal y físicamente a la familia, además de causar daños materiales al vehículo.

En las imagenes se puede ver como una mujer con una herramieta de acero, rompió uno de los espejos al no poder hacerlo con uno de los vidrios de la unidad.

Mientras uno de sus complices hace lo mismo con el espejo izquierdo, sin que personal de seguridad de la caseta interviniera.

De hecho, en la unidad violentada vienen dos menores que por la extrema violencia de estos sujetos, empezaron a llorar.

No hubo detenidos

Presuntos montachoques agreden el automóvil de familia sobre autopista México-Pachuca en caseta de Ojo de Agua en Tecámac, Edomex. Crédito: (Observatorio Metropolitano/FB)

Este tipo de agresiones se relaciona con el modus operandi de los llamados “montachoques”, grupos delictivos que provocan accidentes o simulan choques para extorsionar a conductores, exigir pagos inmediatos o intimidar a sus víctimas.

La autopista México-Pachuca, una de las vialidades más transitadas que conecta la CDMX con municipios del norte del Edomex, ha sido señalada en diversas ocasiones por la presencia de este tipo de grupos, lo que ha generado preocupación entre usuarios frecuentes.

Automovilistas que circulaban por la zona al momento de los hechos indicaron que la situación generó momentos de tensión, ya que los agresores actuaron de forma violenta y amenazante. Algunos conductores optaron por no intervenir por temor a represalias.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, ni sobre una postura formal por parte de la Secretaría de Seguridad del Edomex.

El fenómeno de los montachoques ha ido en aumento en distintas zonas del Edomex, especialmente en carreteras de alta afluencia vehicular, donde los delincuentes aprovechan el tráfico para operar con mayor facilidad sin que

Ante esta situación, ciudadanos han comenzado a utilizar redes sociales para denunciar estos casos y alertar a otros conductores.

La exigencia principal es clara: mayor vigilancia, operativos constantes y sanciones ejemplares para quienes participan en este tipo de actos, que no solo afectan el patrimonio de las víctimas, sino que también ponen en riesgo su integridad física.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es mantenerse alerta y extremar precauciones al circular por esta importante vía.

Temas Relacionados

MontachoquesViolenciaExtorsiónAutopista México-PachucaCaseta de Ojo de AguaTecámacEdomex

Más Noticias

Tribunal Electoral de Baja California sanciona a exgobernador Jaime Bonilla por violencia política de género contra Marina del Pilar

Se determinó que las expresiones de exgoebernador reprodujeron estereotipos de género

Tribunal Electoral de Baja California sanciona a exgobernador Jaime Bonilla por violencia política de género contra Marina del Pilar

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: tránsito abundante en av. División del Norte y Av. del Imán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 31 de marzo: tránsito abundante en av. División del Norte y Av. del Imán

Becas Rita Cetina y Juárez 2026: calendario OFICIAL de pagos de abril a todos los beneficiarios en el Edomex

Los depósitos se distribuirán de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

Becas Rita Cetina y Juárez 2026: calendario OFICIAL de pagos de abril a todos los beneficiarios en el Edomex

Esto debes hacer si no te entregan un medicamento en clínicas del IMSS, ISSSTE o Bienestar

Las personas pueden acceder al sitio web o marcar al número habilitado por el Gobierno de México para solicitarlo

Esto debes hacer si no te entregan un medicamento en clínicas del IMSS, ISSSTE o Bienestar

Desaparición de un médico mexicano en El Salvador despierta dudas al no confirmarse el motivo ni el destino de su viaje

El médico, quien notificó que visitaría a conocidos en San Luis Talpa, La Paz y perdió contacto el 11 de marzo, permanece ilocalizable, mientras las indagatorias y los llamados a la colaboración ciudadana continúan

Desaparición de un médico mexicano en El Salvador despierta dudas al no confirmarse el motivo ni el destino de su viaje
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

Estas son todas las acusaciones contra Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora en Tabasco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de marzo: policía de Puebla muere tras choque e incendio de su unidad

Amiga de la repostera Carmiña Castro narra su ‘levantón’ en Culiacán: había reabierto su negocio hace dos semanas

Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca

FGE Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada

ENTRETENIMIENTO

Damián Alcázar critica protestas con lonas en la reinauguración del Estadio Ciudad de México: “Prianistas”

Damián Alcázar critica protestas con lonas en la reinauguración del Estadio Ciudad de México: “Prianistas”

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

Hospitalizan a Julio Preciado en Mazatlán; él reaparece para explicar su estado de salud

Cristian Castro está por terminar la preparatoria a los 51 años y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

Equipo legal de Laura Zapata prepara demanda contra Kunno tras polémica en La Casa de los Famosos

DEPORTES

¿Guillermo Ochoa o Tala Rangel? Aguirre insinúa quién sería el portero titular ante Bélgica

¿Guillermo Ochoa o Tala Rangel? Aguirre insinúa quién sería el portero titular ante Bélgica

DT de Irak elogia las instalaciones de los Rayados previo al Mundial 2026: “Monterrey está preparada para recibir la Copa del Mundo”

¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Checo Pérez en la F1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita?

Rudi García, DT Bélgica rompe el silencio sobre la salida del Chucky Lozano del Napoli

Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?