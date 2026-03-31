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Suga, de BTS, sorprende al usar la marca de ropa del ‘Canelo’ Álvarez: ¿cuánto cuesta y dónde comprarla?

La marca, impulsada por Eddy Reynoso, ha ganado presencia dentro y fuera del boxeo profesional

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El cantante surcoreano Suga, integrante de BTS, apareció usando prendas de la marca No Boxing No Life, asociada al boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en el documental BTS: El regreso.

La escena en la que el cantante aparece con el conjunto deportivo es parte del relato que documenta el regreso del grupo, luego de la pausa que hicieron para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El detalle no pasó desapercibido entre las ARMYS, especialmente en México, donde la marca tiene origen y vínculo con el pugilista tapatío, por lo que las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales.

¿Cuáles son las prendas que utilizó Suga?

(X / @ShookyAppa)
(X / @ShookyAppa)

En una de las escenas, Suga aparece con un conjunto deportivo en tonos negro y beige de No Boxing No Life. Se trata de la chamarra “Track Jacket Black / Beige” y el pantalón “boxingwear Track Pants Black / Beige”, ambos parte del catálogo oficial de la marca.

Las prendas tienen un precio aproximado de 169 y 129 dólares, lo que equivale a cerca de 3,040 y 2,320 pesos mexicanos.

Aunque forman parte de la línea actual, no están disponibles en la tienda mexicana y, por ahora, se reportan agotadas en la versión de Corea.

Una marca con sello mexicano

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No Boxing No Life es un proyecto impulsado por Eddy Reynoso, entrenador de ‘Canelo’. La idea de la marca surgió en el año 2000 y, con el paso del tiempo, se consolidó con el respaldo del propio pugilista, quien además funge como embajador.

La firma se ha posicionado en el boxeo profesional al fabricar guantes y equipo especializado, además de ropa deportiva. En una entrevista para el canal de YouTube ESNews, el propio Álvarez destacó la calidad de los productos que utiliza tanto en entrenamientos como en peleas.

¿Dónde ver el documental de BTS?

BTS
(REUTERS)

BTS: El regreso puede verse actualmente en Netflix. La producción sigue a los integrantes del grupo durante la creación de su álbum “Arirang” y muestra el proceso detrás de su reencuentro.

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