Hospitalizan a Julio Preciado en Mazatlán; él reaparece para explicar su estado de salud

Julio Preciado bajó más de 35 kilos y donará su exceso de piel (Foto: Facebook / @Julio.C.Preciado)

El cantante sinaloense Julio Preciado compartió un mensaje en sus redes sociales el pasado 30 de marzo para tranquilizar a sus seguidores, después de que fuera reportado su ingreso de urgencia a un hospital de Mazatlán.

Ventaneando reporta hospitalización de emergencia

Todo comenzó cuando el programa de espectáculos Ventaneando difundió que Julio Preciado había sido hospitalizado de emergencia en Mazatlán, Sinaloa.

“Esta mañana platicando con el doctor Julio Ramos que siempre está al pie del cañón con él... dice que ya está mucho mejor”, sentenciaron los conductores.

Julio Preciado atravesó uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida por culpa del sobrepeso (Foto: Instagram/@juliopreciado_)

Julio Preciado aclara su estado de salud

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Julio Preciado explicó a sus seguidores que su hospitalización se debió a una neumonía, pero que ya se encuentra en recuperación.

El artista expresó: “No se preocupen por mí, todo al cien, un poco más de cuidados nada más, pero por lo demás, créanme lo que me siento muy, muy bien”.

En su mensaje, Preciado agradeció el apoyo recibido:

“Gracias por sus oraciones, gracias por preocuparse por mí. Les mando un fuerte abrazo para todos y aquí estamos listos para la batalla y la que sigue, la que sigue. Gracias a Dios. Dios me quiere tener aquí en la tierra y creo que soy un consentido de Dios”.

Julio Preciado bajó más de 35 kilos y donará su exceso de piel (Foto: Facebook / @Julio.C.Preciado)

Asimismo, el artista añadió en la descripción de la publicación: “Ya de camino a casa, con la bendición de DiosSeguimos aquí, de pie, trabajando agradecidos y Bendecidos siempre”.

Mandan buenos deseos a Julio Preciado

El famoso rápidamente recibió una ola de comentarios y buenos deseos para su pronta recuperación. Estos son algunos de los mensajes que se leen en Instagram:

"Amén, que bueno que ya esté bien mi Julio se le quiere y admira mucho"

“Dios te de pronta recuperación"

"Gracias a Dios todo bien Don julio, muchos años mas"