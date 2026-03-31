¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Checo Pérez en la F1 tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita?

(REUTERS/Issei Kato)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá una pausa de cuatro semanas antes de retomar la actividad con el Gran Premio de Miami, luego de la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. El calendario se reanudará en mayo con la cuarta fecha del campeonato.

El receso llega después del Gran Premio de Japón, donde el italiano Kimi Antonelli se llevó la victoria, seguido por Oscar Piastri y Charles Leclerc; Checo Pérez finalizó en la posición 17.

Miami marcará el regreso de la actividad en la F1

(Peter Casey-Imagn Images)

La próxima carrera del campeonato será el Gran Premio de Miami, programado del 1 al 3 de mayo en el Miami International Autodrome, un circuito semiurbano ubicado alrededor del Hard Rock Stadium.

El trazado tiene una longitud de 5.41 kilómetros y cuenta con 19 curvas, además de rectas en las que los monoplazas pueden superar los 340 km/h.

Checo Pérez busca mejorar resultados con Cadillac

(REUTERS/Issei Kato)

De cara a la reanudación del calendario, Sergio Pérez, piloto de la escudería Cadillac, buscará revertir su desempeño tras el resultado obtenido en Japón.

El circuito de Miami representa una nueva oportunidad para que el mexicano sume puntos y mejore su posición en la temporada, tras un inicio de año marcado por la irregularidad y los cambios en el calendario.

Horarios del Gran Premio de Miami 2026

(Sam Navarro-Imagn Images)

El Gran Premio de Miami será la cuarta fecha del campeonato y contará con formato sprint, siendo la segunda carrera de este tipo en la temporada. El programa queda de la siguiente manera:

Viernes 1 de mayo

Práctica libre 1: 10:30 horas

Clasificación sprint: 14:30 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 10:00 horas

Clasificación: 14:00 horas

Domingo 3 de mayo

Carrera: 14:00 horas