El chef Jose Ramón Castillo estuvo a punto de morir por comer tarántula: “Se me cerró la garganta”

Castillo participó en varias ediciones de MasterChef México (Instagram)

El chef José Ramón Castillo, conocido por su participación como juez en el programa de televisión MasterChef de TV Azteca, vivió una experiencia alarmante al consumir una tarántula durante un reto culinario.

Según relató en un podcast conducido por Pavo Gómez, el chef nunca había probado este tipo de arácnido, lo que le llevó a una situación crítica de salud.

En cierta ocasión, durante la grabación del exitoso programa, Castillo se enfrentó a un desafío que incluía animales exóticos.

Al probar un trozo de tarántula, su cuerpo reaccionó de manera adversa, cerrándose su garganta y provocándole una gran angustia. En su relato, el chef mencionó que tuvo que contactar de inmediato a su médico de confianza debido a la gravedad de los síntomas.

El chef José Ramón Castillo es uno de los chocolateros más destacados del país (IG: joseracastillo)

“Regresamos a grabar el programa y nos toca un reto con animales ponzoñosos. Estamos con una tarántula. Yo nunca había comido tarántula; me la llevo al paladar y se me empieza a cerrar la garganta horrible y le tuve que hablar a mi doctor de cabecera”, contó el cocinero.

El médico le explicó que las tarántulas tienen la capacidad de adormecer a sus presas, lo que podría haber causado la reacción en su organismo. Esta experiencia llevó a Castillo a reflexionar sobre los riesgos que implica probar alimentos inusuales, especialmente siendo padre de familia.

“(Mi doctor) me metió un cague, me dijo ‘no seas p*ndejo, cómo sales del covid y te comes esa mierda. ¿Si sabes cómo comen esos animales? Adormecen a su presa y fue lo mismo que te pasó a ti’”, continuó.

El peligroso reto fue parte de la grabación de un programa (@joseracastillo)

“Fue muy feo porque casi me muero; estuvo gravísimo. Yo ya era papá, ya tenía a mis hijos, entonces ese tipo de situaciones te hace pensar mucho las cosas”, finalizó.

El incidente subraya los peligros potenciales de los retos culinarios que involucran ingredientes poco convencionales, y cómo estos pueden afectar la salud de los participantes.

La experiencia de Castillo es un recordatorio de la importancia de ser precavido al experimentar con alimentos desconocidos, especialmente en un entorno televisivo donde la presión y la adrenalina pueden llevar a decisiones arriesgadas.

Castillo es propietario de la chocolatería Qué bo! (Instagram)

José Ramón Castillo, un apasionado del chocolate desde su adolescencia, ha logrado posicionarse como uno de los mejores chocolateros del mundo.

Su interés por este ingrediente se despertó en Oaxaca, donde, según comentó en una entrevista, probó por primera vez un chocolate que le hizo sentir que nunca antes lo había degustado realmente.

Este descubrimiento lo llevó a explorar diferentes países como Ecuador, Brasil y Perú, donde experimentó las diversas formas de preparación y los sabores únicos que cada región ofrece.

José Ramón Castillo es ampliamente reconocido en México no sólo por su participación en el programa de televisión MasterChef, donde inicialmente fue chef invitado y luego se integró de manera definitiva en 2019, sino también por su contribución a la gastronomía mundial.

Su técnica y conocimiento en el manejo del chocolate le han valido un lugar destacado en la escena internacional.

El chef ha desarrollado una propuesta que él mismo denomina “chocolatería mexicana evolutiva”, la cual se refleja en los productos que ofrece en su tienda “Que Bo!”, un establecimiento que ha ganado prestigio por su enfoque innovador y su respeto por las tradiciones mexicanas.