Gabriela Spanic revela que José Ángel Llamas la agredió hasta dejarla inconsciente, por él dejó a su esposo

Hace 20 años, Gabriela Spanic y José Ángel Llamas iniciaron un romance que estuvo envuelto en la polémica debido a que los dos estaban casados. (Canela TV / YouTube)

La reconocida actriz venezolana Gabriela Spanic sorprendió al público con una revelación que dejó a muchos impactados. Durante una reciente emisión del programa Secretos de Villanas, la actriz compartió un doloroso episodio de violencia que vivió mientras mantenía una relación con el actor mexicano José Ángel Llamas, en 2002. La relación, que duró dos años, fue corta, pero intensa, marcada por episodios de abuso que afectaron profundamente a la actriz.

Spanic recordó que la relación comenzó en un momento complicado para ambos, ya que ambos estaban casados con otras personas cuando se conocieron. Aunque la relación inició con mucha intensidad, los problemas pronto comenzaron a aflorar, especialmente debido a lo que Spanic describió como una adicción al ejercicio por parte de Llamas. “Duramos dos años... Terminamos porque él era muy adicto al ejercicio y se inyectaba esteroides”, comentó la actriz, quien explicó que este hábito influyó en el comportamiento violento del actor.

El ataque que dejó a Gabriela Spanic inconsciente

El punto más crítico de su relación ocurrió cuando Spanic sorprendió a José Ángel Llamas en una situación alarmante: “Un día lo vi golpeándose en el baño y yo le dije: ‘No te golpees. ¿Qué te pasa?’”, relató la actriz. Sin embargo, la reacción del actor fue inesperada y extremadamente violenta. Spanic recuerda que él la miró con una expresión fuera de control y, acto seguido, la agarró por el cuello. “Me miró con cara de loco, me agarró por el cuello y yo me caí. Me desmayé”, confesó.

El episodio, que ocurrió en Miami, dejó a la actriz inconsciente durante 15 minutos. Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba en una cama rodeada de paramédicos que intentaban estabilizarla. “Cuando abrí los ojos, estaba en la cama rodeada de paramédicos. Me dijeron que había estado inconsciente por 15 minutos”, reveló Spanic en un tono emotivo.

Durante una reciente emisión del programa Secretos de Villanas, Spanic compartió un doloroso episodio de violencia que vivió mientras mantenía una relación con el actor José Ángel Llamas. (Canela TV / YouTube)

La reacción de sus compañeras y el impacto del testimonio

El relato de Gabriela Spanic dejó a sus compañeras del programa Secretos de Villanas —Aylín Mujica, Catherine Siachoque, Cynthia Klitbo, Laura Zapata y Sabine Moussier— completamente impactadas. El silencio en el set reflejaba la conmoción que produjo el testimonio de la actriz, quien continuó explicando cómo aquel episodio fue el detonante para finalizar su relación con Llamas. Aunque la relación había sido relativamente breve, el impacto emocional y físico fue devastador.

Gabriela Spanic aprovechó el espacio para compartir una importante reflexión sobre la violencia en las relaciones de pareja y la importancia de no juzgar a las víctimas que deciden contar su historia tiempo después de haberla vivido. “Estoy cansada de que nos juzguen por hablar años después”, expresó la actriz, aludiendo a la tendencia de la sociedad de cuestionar por qué algunas víctimas tardan tanto tiempo en denunciar los abusos sufridos.

Spanic subrayó que cada persona tiene su propio proceso y tiempo para afrontar este tipo de traumas, y que ninguna víctima debe sentirse presionada para hablar hasta que se sienta preparada. Su valiente testimonio no solo abre un espacio para visibilizar la violencia doméstica en el ámbito del espectáculo, sino también para reflexionar sobre cómo la sociedad aborda estos casos.

José Ángel Llamas y Gaby Spanic se separaron en 2004. Posteriormente, el actor volvió a casarse. (Foto: Instagram)