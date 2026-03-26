México

Marcela Mistral aclara supuesta polémica con la mamá de Poncho de Nigris por su triunfo en Ring Royale

La creadora de contenido desmintió entre risas que existiera un verdadero enojo con su suegra, asegurando que la relación familiar sigue llena de cariño

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Composición dividida de dos mujeres. A la izquierda, una mujer rubia sonriente con abrigo de piel marrón. A la derecha, una mujer rubia con labios rojos y un collar de diamantes
Marcela Mistral está en medio de la controversia por su triunfo en Ring Royale y la supuesta omisión de su suegra en su discurso final. (RS)

Marcela Mistral y su triunfo en Ring Royale siguen dando de qué hablar, principalmente tras el impacto que ocasionó en la familia de su esposo, Poncho de Nigris.

Después de vencer a Karely Ruiz, la creadora de contenido se vio envuelta en una controversia con su suegra, Leticia Guajardo, quien aseguró estar molesta porque no la mencionó durante su triunfo.

Marcela Mistral se consagra en Ring Royale y el triunfo repercute en la familia De Nigris, generando conversación en redes sociales. (RS)
Marcela Mistral se consagra en Ring Royale y el triunfo repercute en la familia De Nigris, generando conversación en redes sociales. (RS)

Marcela Mistral y Aldo de Nigris ponen fin a la polémica con Doña Alegría

Durante su participación en el podcast de Aldo de Nigris, “La Musa” abordó la controversia y aseguró que las afirmaciones sobre un supuesto enojo de su suegra por no mencionarla en su discurso eran totalmente falsas.

Ella así me da su amor y al final la abracé”, dijo sonriente.

Sin embargo, el nieto de Doña Alegría aseguró haber visto la declaración y sí parecía estar molesta, pero explicó la situación y el comportamiento de la líder de la familia.

Fue mi culpa porque no estoy pensando en ti todo el tiempo, abuelita, no te enojes. Cuando llegué al camerino fue lo primero que me dijo, enojadilla, me dijo: ‘No me mencionaste, Aldito’, y la ignoré”, recordó.

¿Aldo de Nigris fue el culpable de la controversia entre Marcela Mistral y Doña Alegría?

Al escuchar su versión, Mistral confirmó que gran parte de ocurrido tenía relación con el reciente ganador de La Casa de los Famosos México, por lo que al no mencionarla en sus palabras de agradecimiento su enojo aumentó más.

Así demuestra su amor, pero tú eres un De Nigris. No, yo también soy, adoptada”, agregó entre risas “La Musa”.

Finalmente, Aldo de Nigris aseguró que su cariño no se define por las menciones que hagan sobre ella: “Te queremos mucho, simplemente no te mencionamos porque no queremos darte foco”, dijo a manera de broma.

Pese a que son sus fanáticas las que han mantenido a su nieto en La Casa de los Famosos México 3, la mujer no dudó en burlarse de ellas.
Aldo de Nigris reconoce que su abuela Doña Alegría sí manifestó enfado por no ser mencionada en el camerino tras el triunfo de Mistral.(Especial)

¿Qué dijo la mamá de Poncho de Nigris tras el triunfo de Marcela Mistral?

En un encuentro con los micrófonos de POSTA, Doña Alegría dijo estar feliz por el triunfo de su nuera y el éxito de su hijo en Ring Royale; sin embargo, señaló estar molesta porque omitieron su nombre en los agradecimientos.

Me da mucho gusto por ella, que llore y todo, pero no me nombró y estoy muy sentida porque a mí no me tomó en cuenta para nada. A mí nadie me toma en cuenta. A una suegra, que es la mamá de tu esposo, la que te dio la casa de tus sueños. Está cañón que a mí no me nombren ni me tomen en cuenta ni nada”, sentenció.

Además, en ese mismo encuentro con la prensa, confesó que también estaba enojada con Mistral porque no quería que viajara con ella en sus vacaciones familiares.

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