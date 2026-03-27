México

¿Chocolates envenenados?: la trágica muerte en Veracruz de una cajera que aceptó regalo de un trailero

La joven de 26 años laboraba en CAPUFE de Veracruz, las investigaciones continúan

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(Captura de pantalla)
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Kattia Josselyn tenía 26 años, era cajera de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) en Acayucan, la joven habría fallecido tras consumir un chocolate que le obsequió un conductor de transporte de carga.

Las primeras investigaciones indican que la víctima comenzó a sentir taquicardia y agitación apenas veinte minutos después de ingerir el dulce.

Aunque fue trasladada de inmediato al hospital de Oluta, los médicos no pudieron salvarla.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz ha iniciado una indagatoria para localizar al chofer que le dio el obsequio con el fin de realizar las diligencias correspondientes a lo que se presume es un caso de envenenamiento.

Algunas versiones reportan que el obsequio de un trailero hacia Kattia Josselyn no habría sido un chcolate, si no un dulce de leche de tipo chicloso.

Al menos hacia el cierre de esta publicación, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz no ha emitido alguna ficha donde indique la línea de investigación que se está siguiendo.

Universidad Ceunico lamenta muerte de Kattia Josselyn

La institución de donde era egresada lanzó una esquela, esto fue lo que escribió la Universidad Ceunico:

(Facebook/UniversidadCeunicoOficial)
(Facebook/UniversidadCeunicoOficial)

“Universidad CEUNICO le expresa sus más sentidas condolencias a la familia Bartolo Luis por el sensible fallecimiento de nuestra egresada Kattia Josselyn, rogamos por su eterno descanso y que a la familia le brinde valor y pronta resignación en este momento tan difícil”.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre la identidad del conductor ni sobre los resultados de los exámenes toxicológicos.

Según los reportes preliminares, la secuencia de los hechos fue breve y alarmante: la joven recibió el chocolate, lo comió y, en cuestión de minutos, sus compañeros notaron los primeros síntomas.

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