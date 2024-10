“Felicidad” el K-drama que marcó el regreso de Park Hyung Sik a la pantalla tras el servicio militar

La primera lectura de guion del thriller fue el 7 de mayo de 2021.-Crédito: VIKI

Felicidad (Happiness) es una serie de suspenso ubicada en un futuro cercano en donde un nuevo virus mortal ataca la gran ciudad. El drama, protagonizado por Han Hyo Joo y Park Hyung Sik, explora temas como la supervivencia, la desesperación y la naturaleza humana ante situaciones extremas.

Han Hyo Joo es una actriz surcoreana conocida por su versatilidad en cine y televisión. Comenzó su carrera en 2005 y ha participado en dramas populares como Brilliant Legacy (Sorpresas del destino, 2009), Dong Yi (2010) y W: Two Worlds (W: Dos Mundos, 2016). Además de su trabajo en televisión, ha participado en varias películas como Love Lies (Amor, mentiras, 2016), Piratas: El último tesoro de la corona (2022) y Una chica del siglo XX (2022).

Park Hyung Sik es un actor y cantante, nacido el 16 de noviembre de 1991 en Yongin, Corea del Sur. Comenzó su carrera como miembro del grupo de K-pop ZE:A. A lo largo de los años, ha ganado reconocimiento en el mundo de la actuación por sus papeles en dramas populares como Strong Woman Do Bong-soon ( La Poderosa Mujer, Do Bong Soon, 2017), Suits ( 2018) y Nuestra juventud en flor (2023).

La serie está dirigida por Ahn Gil Ho de La Gloria (Netflix,2022) y está escrita por el guionista de The Good Wife (La buena esposa, 2016), Han Sang Won. Se transmitió a través de la cadena de televisión tvN, del 5 de noviembre al 11 de diciembre de 2021.

Es el primer papel de Park Hyung Sik después de haber salido del ejército el 4 de enero de 2021.-Crédito: VIKI

De qué trata el K-Drama “Felicidad”

Yoon Sae Bom (Han Hyo Joo) es una oficial de policía que está en los preparativos para mudarse a un nuevo edificio residencial recién construido. A lado de su viejo amigo y compañero de trabajo, el detective Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik) descubrirá un nuevo tipo de enfermedad.

El nuevo virus se transmite lentamente a los vecinos del edificio, ocasionado una sed incontrolable y actitudes extremadamente violentas. El terror y el pánico pintan los pasillos del recinto; sin embargo, el lugar se cierra y quedan en completo aislamiento, los que les permite salvarse del apocalipsis que se vive en el mundo exterior.

A medida que el recinto es puesto en cuarentena, surgen tensiones entre los vecinos al intentar sobrevivir en condiciones cada vez más peligrosas e inciertas. Las dinámicas personales y sociales se complican por la desconfianza, el miedo y la falta de recursos, mientras los personajes buscan pistas sobre la naturaleza del virus y buscan una solución antes de que sea demasiado tarde.

Yoon Sae-bom y Jung Yi-hyun mantienen una relación sólida, marcada por la confianza y una amistad que se remonta a sus años escolares. A medida que avanza la serie, su conexión se intensifica al enfrentar unidos los desafíos que trae consigo la crisis del virus.

La pareja demuestra un fuerte sentido de lealtad y apoyo incondicional, trabajando en conjunto para protegerse mutuamente y a los demás residentes del complejo de apartamentos. Esta relación es un pilar emocional en medio del caos, mostrando cómo su conexión personal los ayuda a sobrellevar los desafíos del mundo apocalíptico.

El k-drama Happiness muestra la historia de diferentes personajes que deben quedarse dentro de un mismo domicilio tras la declaración de una emergencia. (Archivo)

¿Dónde ver la serie “Felicidad” desde México?

El thriller “Felicidad” está disponible en la plataforma Viki Rokuten y consta de 10 episodios, cada uno con una duración de una hora. La serie combina tensión y emoción mientras narra los desafíos que enfrentan los protagonistas en un mundo amenazado por un virus devastador.