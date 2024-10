El Secreto del Río lidera la lista de series de Netflix más vistas en México

Diego Calva y Trinidad González protagonizan una serie sobre secretos que afectan destinos. (Crédito: Netflix)

La trama se centra en la amistad entre dos niños, Manuel y Erik, quienes descubren un oscuro secreto que ha permanecido oculto durante generaciones. La serie, que consta de ocho episodios, combina elementos de drama e intriga, explorando cómo un evento traumático en la infancia puede influir en el destino de las personas.

Además, la serie ofrece una mirada a la cultura y tradiciones del istmo de Tehuantepec, con un enfoque especial en la comunidad muxe, un grupo cultural zapoteca que desafía las normas de género tradicionales.

El elenco de El secreto del río incluye a destacados actores mexicanos como Diego Calva, quien interpreta a Manuel, y Trinidad González, en el papel de Erik. La serie también cuenta con la participación de Sofía Sisniega, quien da vida a Sicarú, una mujer que ayuda a Manuel a reconectar con su pasado en la edad adulta.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

1. El secreto del río

Un niño llega a un pequeño pueblo mexicano y entabla una amistad inesperada con un joven del lugar, pero un oscuro secreto sella su vínculo para siempre.

2. Los enviados

Dos sacerdotes de la Congregación para las Causas de los Santos, el equipo del Vaticano responsable de verificar y estudiar los milagros de potenciales santos, son enviados a México para verificar supuestas sanaciones milagrosas en una institución psiquiátrica por parte de otro clérigo. Al llegar a Ciudad de México reciben la noticia de que el sacerdote ha desaparecido. Sus vidas y su fe son puestas a prueba cuando descubren una colonia psiquiátrica ubicada en la periferia que parece esconder más de un secreto: un misterio enterrado durante décadas que involucra a todos los habitantes del pueblo.

3. Engaño (Inganno)

Tras cumplir los 60, una mujer rica se enamora de un hombre atractivo y mucho más joven.. pero su familia le hará dudar sobre las intenciones de él.

4. Monsters

Cinco años después de que la Tierra haya sufrido una invasión extraterrestre, un cínico periodista concuerda en escoltar a una turista desde una zona infectada en México hasta la segura frontera de Estados Unidos.

5. Ranma12 (らんま12)

Akane Tendô conoce a su prometido, Ranma Saotome, un prodigio de las artes marciales con una peculiaridad: se transforma mágicamente en chica al tocar el agua fría.

6. Los Reyes de oriente (Los reyes de oriente)

Un trío muy unido reina en un bullicioso barrio de la Ciudad de México, hasta que una repentina tragedia rompe sus coronas y convierte a dos de ellos en rivales.

7. Nadie quiere esto (Nobody Wants This)

Una agnóstica podcastera sobre sexo y un rabino recién separado se enamoran, pero ¿sobrevivirá su relación a unas vidas tan radicalmente opuestas y a sus entrometidas familias?

8. El Asombroso Circo Digital (The Amazing Digital Circus)

Una mujer de 25 años queda atrapada en un loco mundo virtual junto a otros cinco humanos y ahora están sujetos a los caprichos de una alocada IA y a sus propios traumas personales.

9. Love Next Door (엄마친구아들)

Bae Seok Ryu siempre ha sido una persona destacada y llena de energía. Después de graduarse de la universidad, fue contratada por un gran conglomerado global como directora de proyectos. Sin embargo, un incidente en su trabajo la lleva a renunciar y quedarse desempleada, enfrentándose a una crisis personal. En medio de esta crisis, Bae Seok Ryu se reencuentra con Choi Seung Hyo, el hijo de la amiga de su madre. Él es el joven arquitecto más destacado del país y dirige el taller de arquitectura "In". No solo es casi perfecto como arquitecto, sino que también es muy atractivo y tiene una gran personalidad. Desde que sus madres se hicieron amigas cuando tenían cuatro años, ambos han compartido muchas experiencias, incluyendo momentos embarazosos que Seung Hyo quiere borrar de su vida. Ahora, ya adultos, sus caminos se cruzan de nuevo cuando Seok Ryu, tratando de reiniciar su vida defectuosa, reaparece en la pacífica vida de Seung Hyo.

10. Accidente

Las consecuencias de una fiesta de cumpleaños que acaba en tragedia sacuden a una unida comunidad y destrozan familias, amistades y corazones.

