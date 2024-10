Bruno Mars podría llegar a Televisa para su Upfront 2025

Aseguran que el intérprete de 'That's What I Like' dará un concierto privado para Televisa. Fotos: Televisa / EFE

A muy pocos meses de que se termine el año, se especula que Televisa ya eligió a la estrella mundial que se presentará en el próximo Upfront 2025, evento que se realiza anualmente para presentar los proyectos que llegarán durante los próximos doce meses.

En esta ocasión, las expectativas son muy altas, pues cabe recordar que en 2024 la televisora de San Ángel deleitó a sus colaboradores y patrocinadores con la presencia de Katy Perry, quien interpretó grandes éxitos de su carrera como “I Kissed a Girl”, “California Gurls”, “Teenage Dream”, entre muchos otros.

Ahora, un año después de la icónica presentación de la cantante de “Roar”, el periodista Álex Kaffie reveló en su programa de YouTube “Sin Lisonja”, el nombre de la supuesta estrella que llegará hasta las instalaciones de Televisa en los próximos días.

¿Bruno Mars llegará a Televisa?

Una vez más el periodista de espectáculos sorprendió al hablar sobre la llegada de Bruno Mars a Televisa. De acuerdo con Kaffie, el intérprete de temas como “Just the Way You Are”, “Grenade” y “When I Was Your Man”, será el encargado de complacer a todos los invitados del Upfront 2025, evento organizado por la empresa de Emilio Azcárraga.

Además de revelar el nombre del cantante de fama internacional, mencionó que originalmente estaban interesados en traer a tierras mexicanas a la cantante Taylor Swift, sin embargo, tras no llegar a un acuerdo se descartó por completo la idea y se optó por Bruno Mars.

Pese a que se desconoce la suma monetaria que pagó Televisa para el Upfront de este año, el experto en temas de farándula también compartió que la negativa de la intérprete de “Shake It Off” no puede estar relacionada con lo económico, pues asegura que la empresa tiene los recursos suficientes para pagarle.

Sin embargo, cabe resaltar que hasta ahora nada está confirmado, pues debido a que es un evento privado y exclusivo para los colaboradores de Televisa, la información se da a conocer hasta que algunos artistas mexicanos comparten imágenes y videos en sus redes sociales.

La última vez que Bruno Mars estuvo en México

Ha pasado muy poco tiempo desde que Bruno Mars regresó a la Ciudad de México para presentarse en el Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, pero eso no fue todo, pues también sorprendió a los capitalinos al aparecer lejos de los escenarios.

Todo ocurrió en una de las calles de CDMX, donde el cantante apareció afuera de una casa vestido de mariachi, aunque los fanáticos no consiguieron acercarse, el momento se viralizó rápidamente en Internet y aún sigue siendo recordado.

