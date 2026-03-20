México

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

A los detenidos se les decomisaron una piernera táctica con aditamentos, un bastón retráctil, así como una mochila con diversos documentos del ayuntamiento de Chavinda, entre otras cosas

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Los detenidos fueron trasladados a
Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado. (X @alfonso_marquez)

Cinco funcionarios públicos, miembros del cabildo y mandos policiales del municipio de Chavinda, Michoacán, fueron detenidos el pasado jueves por personal de fuerzas estatales y federales por presuntamente tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esto, como parte de las investigaciones del Operativo Enjambre.

Los detenidos son la síndica, Ana Laura Covarrubias Ramos; los regidores de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación, y de Desarrollo Económico, Jesús Vega Ayala y Paulo César Alejandre Cárdenas, respectivamente; así como del director y el subdirector de Seguridad Pública Municipal, Juan Carlos Jacobo García y César Adrián Olmos Sánches.

Los servidores públicos fueron asegurados por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de las fuerzas federales. También se aseguró un vehículo balizado Ford F-150 de la Policía Municipal de Chavinda, dos fusiles de asalto, una pistola, ocho cargadores, 221 cartuchos, siete envoltorios con drogas (cocaína) y un chaleco e insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización para la que presuntamente trabajaban.

Además, se decomisaron una piernera táctica con aditamentos, un bastón retráctil, así como una mochila con diversos documentos del ayuntamiento de Chavinda.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para su formal puesta a disposición.

El operativo fue ejecutado como
El operativo fue ejecutado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el primer golpe asestado dentro del Operativo Enjambre, puesto en marcha ya en el estado de Michoacán, encaminado a la persecución de servidores públicos relacionados con el crimen organizado.

Hasta el momento, Armando Pérez Mendoza, alcalde emanado de Movimiento Ciudadano (MC), no se ha pronunciado sobre la detención de parte de su Cabildo y de sus mandos policiales, investigados por sus nexos con el CJNG.

El operativo fue ejecutado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que es resultado de la colaboración efectiva entre instancias estatales y federales, que permitió llevar a cabo actos de investigación y operativos con precisión táctica en la región de Jiquilpan.

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