¿Por qué Paulinho no fue convocado para enfrentar a México? DT de Portugal confiesa el motivo

Paulinho no fue considerado por Roberto Martínez, quien priorizó perfiles distintos para fortalecer el ataque luso de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Rafael Marchante

La ausencia de Paulinho, delantero del Club Toluca, en la convocatoria de Portugal para los amistosos contra México y Estados Unidos sorprendió tanto en la Liga MX como en la afición lusa.

A pesar de que el atacante había sido incluido en la prelista de la Selección de las Quinas para estos compromisos, finalmente quedó fuera del corte definitivo.

La exclusión del delantero luso se da pese a su rendimiento destacado en la Concacaf Champions Cup y su peso en el ataque de Toluca. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este contexto, el técnico Roberto Martínez explicó en conferencia de prensa que la decisión no se relacionó con el rendimiento del jugador, sino con una cuestión de perfiles ofensivos. El estratega español busca diversidad táctica en la delantera y considera que Paulinho comparte demasiadas similitudes con otros atacantes ya convocados.

Una cuestión de perfiles

Desde la sala de prensa, Martínez fue claro al señalar que la exclusión de Paulinho respondió a criterios técnicos: “Respetamos mucho a Paulinho y lo estamos siguiendo, pero tiene un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano."

El DT subrayó que la decisión busca evitar redundancias en ataque.

La ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión leve también influyó en la configuración de la lista.

Roberto Martínez descartó a Paulinho argumentando que comparte perfil ofensivo con Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo. (AP Foto/Luis Vieira)

El técnico consideró que tener tres delanteros con características semejantes limitaría las variantes ofensivas de Portugal: “Necesitamos priorizar otras fortalezas, y por eso Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos son los dos delanteros en esta convocatoria.”

El momento de Paulinho en México

La exclusión resultó particularmente llamativa en México, debido a que Paulinho atraviesa un gran momento con Toluca.

Tricampeón de goleo en la Liga MX.

13 goles en el Apertura 2024, 12 en el Clausura 2025 y 12 en el Apertura 2025.

En el Clausura 2026 suma 6 goles y 2 asistencias en 11 partidos.

Titular indiscutible en la Concacaf Champions Cup, donde ya anotó en la goleada 4-0 contra San Diego.

Paulinho atraviesa un gran momento en el Toluca, con 13 goles en el Apertura 2024 y dos títulos de goleo consecutivos en la Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

A pesar de estos números, Martínez insistió en que la convocatoria de marzo es casi definitiva rumbo al Mundial 2026, salvo excepciones por lesión. Esto complicaría las opciones del delantero para estar en la lista final.

Implicaciones rumbo al Mundial 2026

La decisión de Martínez abrió un debate sobre la estrategia ofensiva de Portugal. El DT afirmó: “La puerta a la Selección Nacional siempre está abierta… pero es difícil que un jugador que no esté en la lista de marzo pueda entrar al Mundial.”

Portugal enfrentará a México el 28 de marzo en el Estadio Banorte y a Estados Unidos el 31 en Atlanta.

La convocatoria incluyó a figuras como Bruno Fernandes, João Félix y Rafael Leão, además de jóvenes como João Neves.

Martínez advirtió que la convocatoria de marzo es prácticamente definitiva rumbo al Mundial 2026, complicando la inclusión de Paulinho en la lista final. REUTERS/Rafael Marchante

De esta manera, aunque Paulinho vive un gran presente en México, su similitud con otros delanteros lusos lo dejó fuera de la lista definitiva, y con ello, su sueño mundialista parece desvanecerse.