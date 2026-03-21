Así reaccionó Álvaro Fidalgo a su posible debut con México ante Portugal

El debut internacional del "Maguito" podría darse ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El mediocampista mexicano Álvaro Fidalgo atraviesa uno de los momentos más significativos de su carrera profesional tras consolidarse con el Real Betis y vivir su debut en la Europa League.

Además, el “Maguito” recibió su primer llamado con la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo, donde el equipo enfrentará a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

El ascenso de Fidalgo lo convierte en una de las grandes novedades de México para el proceso rumbo a la Copa Mundial 2026.(Instagram / @realbetisbaolmpie)

Después de un día de silencio, la reacción del jugador finalmente llegó y fue ampliamente celebrada tanto en México como en España. Fidalgo compartió su emoción y orgullo por la oportunidad de portar la camiseta tricolor, subrayando el significado personal de este logro.

El mensaje de Fidalgo: orgullo y emoción por el llamado

El anuncio de la convocatoria de Álvaro Fidalgo fue recibido con entusiasmo por el mediocampista, quien utilizó sus redes para expresar sentimientos de orgullo y responsabilidad: “Estoy viviendo momentos muy importantes en mi carrera… Hoy siento orgullo por este llamado y todo el trabajo de años que hay detrás. También mucha ilusión por defender a la selección de un país que siento como mi casa."

El mensaje de Fidalgo fue replicado y respaldado por el Real Betis , que también felicitó al mediocampista por su convocatoria: “¡Enhorabuena, Maguito!”.

Para el jugador, este llamado es resultado de un proceso que inició desde su llegada al futbol mexicano en 2021, pasando por éxitos con el América y su reciente salto al futbol europeo.

Fidalgo expresó orgullo y emoción por representar a la Selección Mexicana, destacando el esfuerzo realizado desde su llegada al país en 2021. (X/ @Alvaro10fidalgo)

De esta manera, la convocatoria representa el cierre de un ciclo de adaptación y el inicio de una etapa donde Fidalgo buscará consolidarse como pieza clave para el Tricolor.

Un debut internacional en un escenario especial

El posible debut de Fidalgo con México se daría en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial: el Estadio Azteca, ante un rival de gran jerarquía como Portugal.

El partido está programado para el sábado 28 de marzo , en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula .

Fidalgo competirá por minutos en el mediocampo con jugadores como Érick Sánchez y Orbelín Pineda.

La competitividad en el mediocampo nacional crece con la inclusión de Fidalgo, quien disputará minutos con Érick Sánchez y Orbelín Pineda. (X/ @miseleccionmx)

Así, su perfil técnico y visión de campo habrían sido argumentos clave para que Javier Aguirre lo considerara como una alternativa directa en el once nacional.

Un presente enrachado en España y México

Este llamado llega en un momento de pleno crecimiento para Fidalgo, quien también debutó recientemente en la Europa League.

Fidalgo disputó este 19 de marzo su primer partido continental con el Real Betis , ayudando en la goleada 4-0 sobre Panathinaikos y el pase a cuartos de final.

En el último mes, el mediocampista ha sumado su primer gol en LaLiga, su debut europeo y ahora su convocatoria con México.

Fidalgo destaca en la Europa League tras contribuir a la goleada del Betis 4-0 sobre Panathinaikos y avanzar a cuartos de final. EFE/Raúl Caro.

Esta combinación de logros en España y México lo posicionaron como una de las novedades más interesantes en la lista de Javier Aguirre rumbo a la Copa Mundial 2026.