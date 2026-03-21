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La Hormiga’ González, goleador de Chivas, revela su situación sentimental

El goleador rojiblanco reveló en una reciente entrevista cuál es su situación sentimental

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La "Hormiga" González dice no
La "Hormiga" González dice no querer novia aún. Imagen cuenta de X @Chivas.

Armando ‘Hormiga’ González, goleador mexicano del presente y que ha contribuido al gran momento de Chivas en el actual Clausura 2026, fue invitado junto a su padre (Armando González) a un podcast dirigido por el ex futbolista Fernando Quirarte.

En la charla, abordaron varios temas relacionados con su entorno futbolístico, precisamente derivado de la herencia que su padre le transmitió por el deporte y las Chivas.

Sin embargo, un momento llamativo se dio cuando reveló su postura sobre el amor y como se podría relacionar con su rutina actual, en la que se encuentra trabajando por mantener la racha goleadora con el Club Deportivo Guadalajara y su posible participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Me gustan mucho mis rutinas, me gusta mucho estar en lo mío. Entonces, simplemente, pues ahorita no, no creo que sea lo mejor tener novia”, respondió González a la pregunta de Quirarte sobre cómo andaba en el aspecto sentimental.

En el podcast reveló que
En el podcast reveló que su rutina no le permite tener tiempo para una relación. (X/@@ElRojiblanco12)

Posteriormente también fue cuestionado sobre si habían candidatas, tratando de aclarar si su situación sentimental se debía por esa posible razón.

Si, pues hay candidatas claro, sería, pues jugar con el tiempo de alguien más y yo no quiero hacer eso. Entonces, la verdad no, no me gustaría eso”, recalcó el delantero mexicano, dando a entender que no es su prioridad en este momento y que su ritmo de vida actual no le permitiría darle el tiempo que necesita alguien.

La madurez del delantero quedó reflejada en su respuesta, al dejar claro que prioriza alcanzar otros objetivos antes de considerar una relación sentimental en esta etapa.

Su papá, Armando González, también opino al respecto: “yo creo que también las asusto porque ahí una vez fue a comer una amiguita y así como que dice: No, este güey tiene unas rutinas... ahorita mejor así de amiguitos”, expresó el padre del delantero.

Finalmente, la ‘Hormiga’ dejo en claro que eventualmente llegará el momento de relacionarse sentimentalmente con alguien.

“Ya conoceré a alguien, la indicada, pero yo ya estoy muy tranquilo, estoy feliz como estoy ahorita, soltero, disfrutando. Bueno, disfruto de soltero porque no hago nada”, sentenció González.

Cerca de no debutar con Chivas

En otra reciente entrevista, la ‘Hormiga’ González reveló que estuvo cerca de no debutar con Chivas, ya que de más joven fue rechazado en un par de ocasiones con el club rojiblanco.

Mi hermano ya estaba en Chivas y a mí me invitaron a hacer una prueba a los 12 años para entrar a la Sub-13 y me rechazaron, me dijeron que estaba muy chaparrito, que no podía ser delantero con esa estatura y ese peso. Me fui muy triste porque había metido muchos goles, dije ‘qué importa la altura, metí muchos goles”, comentó el delantero.

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