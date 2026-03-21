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Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

La popular actriz y conductora confiesa sentirse renovada y agradecida por estar trabajando en la nueva temporada del programa de talentos familiar

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La actriz y conductora Angélica
La actriz y conductora Angélica Vale revela que tener trabajo ha sido lo más bello que le ha ocurrido durante su proceso de separación. (Redes cociales)

La confesión de Angélica Vale sobre el momento más bello desde su separación la ha puesto en el ojo público nuevamente.

En plena etapa de transformación, la actriz y conductora ha señalado que, pese a las dificultades personales, “tener trabajo en este momento que estoy en proceso de divorcio es lo más bello que me ha pasado".

Dicha declaración sintetiza el sentido de gratitud y renovación con el que enfrenta los desafíos recientes, pues la intérprete, conocida por su papel protagónico en La fea más bella, formalizó su divorcio de Otto Padrón en noviembre de 2025, después de catorce años de matrimonio.

Angélica Vale expresa que tener
Angélica Vale expresa que tener trabajo durante su proceso de divorcio ha sido su mayor motivo de gratitud y renovación personal. (Foto: Instagram/@angelicavaleoriginal)

El anuncio de su separación definitiva vino acompañado de especulaciones sobre los motivos de la ruptura, aunque ninguno de los implicados confirmó versiones sobre infidelidad. Por su parte, Vale aclaró que la separación se había producido meses antes del comunicado público, modificando radicalmente sus rutinas familiares.

A lo largo de este periodo, la prioridad para la actriz ha sido garantizar la estabilidad emocional de sus hijos, quienes permanecen en Los Ángeles durante sus proyectos en México.

“Dejo a mis hijos en Los Ángeles y no los quiero dejar, me dan ganas de llorar”, confesó en el programa Sale El Sol.

La actriz formalizó su divorcio
La actriz formalizó su divorcio de Otto Padrón en noviembre de 2025, poniendo fin a catorce años de matrimonio. (Instagram: Angélica Vale)

Juego de Voces: Hermanos y Rivales y el regreso a la televisión

La nueva temporada de Juego de Voces: Hermanos y Rivales ha marcado el retorno de Angélica Vale como conductora. La edición se estrena el próximo domingo 22 de marzo de 2026 e introduce un formato renovado en el que familiares compiten en el escenario bajo el lema “hermanos y rivales”.

“Es un proyecto que disfruto al cien, entonces, estar de regreso con la producción y mis compañeros, estoy muy contenta. Son hermanos y rivales, se va a poner espectacular”, explicó Vale para Las Estrellas.

Asimismo, destacó la familiaridad que tiene con cada uno de los participantes: “Siempre conozco a todos, hay con quienes tengo más confianza y los conozco de toda la vida, pero sí, los conozco a todos y los quiero y admiro a todos”.

Angélica Vale prioriza la estabilidad
Angélica Vale prioriza la estabilidad emocional de sus hijos durante los cambios familiares y sus proyectos en México. (RS: @juegodevocesof)

La vida personal tras el divorcio y el proceso de reinvención

La actriz ha compartido que su fase actual está marcada por el autodescubrimiento y la independencia. En entrevista para Televisa Espectáculos, utilizó una frase cargada de humor al definirse “soltera y sin vacunar”, reflejando una actitud relajada ante su nueva situación.

Además, admitió que ha aprendido a priorizarse: “Estoy aprendiendo mucho, me estoy queriendo mucho, respetando mucho, y es algo que nunca había tenido tiempo y ahora estoy haciendo”.

Tras su divorcio, la actriz ha declarado que el trabajo y el tiempo consigo misma han sido sus mayores logros, pues el balance entre su desarrollo profesional y el cuidado de sus hijos es una faceta inédita en su carrera, tras años dedicados a la familia y la televisión.

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