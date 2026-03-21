Kim Shantal revela las razones por las que aceptó pelear con Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026

Kim Shantal, durante su participación en Montse&Joe, fue cuestionada sobre su decisión de subir al ring para enfrentar a Lupita Villalobos, la integrante de Las Alucines. (TV Azteca / Supernova Génesis 2026)

A poco más de un mes de que se realice la segunda edición de Supernova Génesis, han salido nuevos detalles a relucir sobre las personalidades que forman parte del evento deportivo.

Uno de los combates que más ha dado de qué hablar desde que se anunció es el de Kim Shantal vs. Lupita Villalobos, quienes han alimentado el interés de los internautas con declaraciones en sus redes sociales.

Kim Shantal y Lupita Villalobos promueven un combate muy esperado en Supernova Génesis 2026 con alto nivel de expectativa en redes sociales. (RS)

Kim Shantal busca vencer a Lupita Villalobos para pelear con nuevas personalidades

Durante su reciente participación en el programa Montse&Joe, Kim Shantal fue cuestionada sobre las razones que la motivaron a aceptar subir al ring para enfrentar a la integrante de “Las Alucines”.

De acuerdo con la excolaboradora de Badabun, una de sus principales motivaciones es poder adquirir una casa y tener mayor presencia en ese tipo de peleas para poder enfrentar a nuevas figuras del entretenimiento.

“Quiero una casa”, dijo al ser cuestionada por Shanik Berman sobre el tema, ante la sorpresa de Roxanna Castellanos y Montserrat Oliver, explicó que recibirá un pago sin importar el resultado.

Kim Shantal expresa que su principal motivación para participar en Supernova 2: Génesis es adquirir una casa y retar a nuevas figuras del entretenimiento. (Captura de pantalla TikTok)

De acuerdo con la exparticipante de La Granja, en caso de resultar ganadora el próximo 26 de abril, podrá tener la oportunidad de retar a otras personas que ya tiene en mente, pero aún no quiere revelar su nombre.

“Te pagan lo mismo ganes o pierdas, cada quien tiene un sueldo. Lo que supongo es que al ganar tú te dan otras oportunidades. Uno de mis propósitos en Supernova es retar a una de las personas que más me ha traído en conflicto en las redes sociales, entonces por eso quiero ganar”, explicó.

Y agregó: “Hay varios nombre sonando. Me voy a subir, y quien sabe si acepte, y que diga al final el público. No te voy a decir nombres”.

Supernova Génesis 2026 se celebrará el 26 de abril en la Arena Ciudad de México y tendrá transmisión global para todo el público. (X/ @NetflixLAT)

La millonaria apuesta de Kim Shantal y Lupita Villalobos

Durante el careo con Lupita Villalobos, ambos acordaron un nuevo pacto en el que involucraron una importante suma de dinero. Dependiendo del resultado, las creadoras de contenido deberán pagar medio millón de pesos, esto como garantía de confianza para su combate.

“Yo propongo que cada apuesta vaya donada a un beneficio que ella sugiera y yo sugiera”, propuso Shantal, a lo que Villalobos respondió: “Qué aburrido, me quiero comprar una bolsa”, palabras que desataron las risas de los presentes.

Su acción avivo el interés por presenciar uno de los combates más mencionados de Supernova Génesis 2026. Aunque Mario Bautista y Aarón Mercury también han encendido los ánimos entre sus seguidores.

Las creadoras de contenido acuerdan que el dinero de la apuesta será donado a causas propuestas por cada participante como muestra de confianza. (Captura de pantalla)

Todo lo que debes saber sobre Supernova Génesis 2026

La Arena Ciudad de México será sede el 26 de abril de 2026 del evento Supernova 2: Génesis .

El combate principal enfrentará a la campeona invicta Alana Flores contra la actriz argentina Flor Vigna .

El torneo, de carácter amateur, tendrá transmisión global y seis peleas con participantes de distintas áreas como streaming, música y redes sociales.