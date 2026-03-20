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La millonaria deuda que enfrentaría Poncho de Nigris tras la transmisión de Ring Royale

La transmisión del show digital dejó al empresario y a su equipo en la mira por un presunto uso indebido de canciones

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La demanda millonaria por derechos
La demanda millonaria por derechos de autor pone en jaque a Poncho de Nigris tras la emisión de Ring Royale. (Instagram: Poncho de Nigris)

La reciente emisión de Ring Royale dejó a Poncho de Nigris ante una posible demanda que podría alcanzar una cifra millonaria.

El evento logró captar la atención de cerca de siete millones de espectadores en plataformas digitales, pero ha despertado dudas sobre la continuidad del formato y el futuro financiero de sus organizadores.

Ring Royale reunió a cerca
Ring Royale reunió a cerca de siete millones de espectadores en plataformas digitales, marcando récords para eventos en línea.

El origen del conflicto legal

Según el creador de contenido Rocko, se detectó el uso de canciones protegidas por derechos de autor sin que existiera una gestión adecuada de permisos o censura digital en la transmisión.

“La falta de control en este aspecto habría generado reclamaciones por parte de una disquera, lo que resultó en un congelamiento o redirección de las ganancias procedentes de la transmisión”, apuntó.

La presencia de varios intérpretes en vivo durante el Ring Royale intensificó la utilización de material musical licenciado, lo que elevó el riesgo de sanciones legales.

El monto reclamado podría ascender a un millón de dólares (aproximadamente 18 millones de pesos mexicanos), una cifra que afectaría directamente a Poncho de Nigris y a los inversionistas detrás del espectáculo.

El reclamo de una disquera
El reclamo de una disquera podría alcanzar un millón de dólares, impactando la rentabilidad y futuro financiero de los organizadores. (Instagram/@ponchodenigris)

Impacto para el futuro de Ring Royale

Antes del incidente, la organización ya analizaba la posibilidad de una segunda edición en 2027, respaldada por la buena recepción del público. Sin embargo, la posible deuda pone en entredicho no solo la rentabilidad, sino también la viabilidad de nuevas entregas.

La resolución de las reclamaciones por derechos de autor será determinante para el rumbo de Ring Royale. El silencio de Poncho de Nigris y sus colaboradores, quienes hasta la fecha no han emitido una postura oficial, mantiene la expectación y la preocupación tanto de los inversionistas como del público.

“La noticia ha encendido las alarmas en el sector sobre los riesgos legales vinculados a la gestión de derechos en eventos masivos transmitidos en línea”, señala el reportero.

La incertidumbre sobre los derechos
La incertidumbre sobre los derechos de autor pone en duda la viabilidad de una segunda edición de Ring Royale en 2027. (Miriam Estrella/ Infobae)

Riesgos legales y reacciones en la industria

Las repercusiones de este caso trascienden la figura de Poncho de Nigris y ponen en evidencia los desafíos que enfrentan los productores de eventos digitales masivos.

La falta de un modelo claro para gestionar derechos de autor en transmisiones en vivo podría convertirse en un obstáculo recurrente, sobre todo cuando se involucran intérpretes y música popular.

El posible desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de los organizadores para negociar con las disqueras y adaptar su modelo de negocio. Si no logran resolver este asunto, la continuidad de Ring Royale como fenómeno mediático quedará en duda, pese al interés de nuevas celebridades y patrocinadores por sumarse al proyecto.

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