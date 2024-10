Estas son las diferencias entre los “modelos” del CJNG y Los Chapitos, según José Luis Montenegro

Una presunta alianza entre grupos criminales es reportada tras la captura de El Mayo Zambada en EEUU (Jovani Pérez | Infobae México)

Luego de la captura de Ismael El Mayo Zambada provocó movimiento por parte de los grupos criminales y aunque los primeros reportes tras el arresto de Zambada en Estados Unidos fueron que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) podría verse fortalecido, reportes recientes no corroborados apuntan a la creación de una alianza entre Los Chapitos y el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El periodista Luis Chaparro cita una fuente del grupo delictivo liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, dicha fuente señal que habría una alianza entre Los Chapitos y el CJNG. Pero antes de identificar una presunta alianza vale la pena señalar las diferencias en las respectivas estructuras criminales.

Los Chapitos el CJNG operan de forma diferente

Con los reportes disponibles Infobae México consultó al también periodista José Luis Montenegro, autor del libro Los Chapitos. Radiografía criminal de los hijos del Cártel de Sinaloa, sobre la manera en que Los Menores y el CJNG.

El CJNG cuenta con un modelo "particular" de operación (Jovani Pérez/ Infobae México)

En caso de que la versión de la alianza sea confirmada, Montenegro detalla que debería haber una negociación específica.

Montenegro reconoce que el CJNG cuenta con un modelo particular de operación, “ya no es la organización como antes que era liderada por ciertos capos, ya no se manejan así”, el periodista señala que el nombre ahora puede ser “contratado”.

“Puedes pagar esas siglas y pagar una renta”, comenta el autor de obras como Narcojuniors. Los herederos del poder criminal.

Lo que comparte Montenegro coincide con lo reportado por la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en su más reciente informe, en el que destaca que el también llamado cártel de las cuatro letras: “utiliza sus vastos recursos financieros, la violencia, el soborno de funcionarios corruptos y la estructura de mando basada en franquicias para mantener y expandir su dominio en el tráfico ilícito de drogas”

Los Chapitos

Diversas células criminales han sido ligados con Los Chapitos (Infobae México/Jovani Pérez)

Respecto a la forma de operar de la facción identificada como Los Chapitos el periodista comenta que la familia Guzmán ha optado por expandir el grupo criminal a través de conexiones familiares, es decir de forma diferente a como opera el CJNG.

“Recordemos que Los Chapitos tienen una peculiaridad, que es que son familia y son hermanos, estamos hablando de los últimos que quedan en libertad”, destaca Montenegro quien detalla que son los hijos del Chapo los que “están al frente de su negocio y no lo descuidan”.

Una posible alianza entre las estructuras mencionadas reconocería las diferencias entre las mismas, además de que el periodista destaca que él no ve una pugna fuerte en estados como Jalisco y Sinaloa, identificados como bastiones para cada grupo respectivamente.

Por su parte, un mapa publicado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán señala que el CJNG y el Cártel de Sinaloa son los grupos delictivos con mayor presencia en el país, aunque destaca que esta última está fragmentado en algunas regiones.