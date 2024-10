Sheinbaum exhibe a colaboradores del Poder Judicial que trabajaron con García Luna: “Deben dar explicación al pueblo”

La mandataria habló sobre la sentencia que recibió el exsecretario de Seguridad Pública. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió en su conferencia matutina a algunos funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) que presuntamente estarían ‘coludidos’ con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que fue condenado a más de 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, sentencia que evidentemente fue uno de los temas centrales de La Mañanera del Pueblo de este jueves 17 de octubre.

“María Fernanda Casanueva de Diego, actual secretaria de la Administración del Consejo de la Judicatura Federal, quien fue directora general del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con García Luna... Y hay otro. ¿O sea, por qué no se explica ésto? Nosotros hemos hablado de un régimen de corrupción y privilegios que terminó en el 2018., No podemos no decirlo... ¿Qué responsabilidad hay? ¿O no hay responsabilidad? Porque son colaboradores hoy, a lo mejor tienen que dar una explicación - al menos- al pueblo”, sentenció la mandataria.

Ante este panorama, la presidenta dijo que el mandato popular es construir la paz y gobernar de manera distinta, al tiempo que se combate a la corrupción, se atienden las causas de la violencia y se disminuye la impunidad. “Que no se nos olvide lo que ocurrió, que los jóvenes sepan qué pasó en ese sexenio y cómo continuó una política que no cambio mucho. Y que a partir de 2018 entró un gobierno que separó al poder político del económico y que trabaja de manera permanente con el pueblo y erradicando cualquier forma de corrupción y colusión”, sentenció Sheinbaum Pardo.

Habla del paro en el Poder Judicial

Cuestionada sobre la radicalización de las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes amagan con extraer expedientes para lanzarlos a la sede del Senado de la República, la presidenta dijo en su conferencia que en realidad estas deberían parar, ya que el miércoles el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) les ordenó retomar sus actividades:

“Ayer decidieron regresar a trabajar... me informaron que ya hay un llamado para que todos regresen. Hay una orientación de que ahora sí, sino regresan a trabajar, entonces va a haber descuentos. Otro aplauso para el Consejo de la Judicatura Federal”, dijo al tiempo que aplaudió por la resolución de terminar el paro.

Sheinbaum celebró que el CJF ya haya hecho un llamado para que se normalice el trabajo, acatando el mandato del pueblo y que en junio de 2025 se lleve a cabo la elección de la mitad de jueces y magistrados, así como de la totalidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN).