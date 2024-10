Gomita vive incómoda entrevista con Luisito Rey tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’ | VIDEO

La comediante no sabía cómo responder a las preguntas del youtuber. (Captura de Pantalla Luisito Rey).

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, ha estado en el centro de la polémica desde su participación en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos México 2”. Su presencia en el reality fue marcada por la constante interacción con otros habitantes, como Ricardo Peralta y Agustín Fernández, lo que generó múltiples momentos comentados en redes sociales. A pesar de su popularidad, la influencer no logró llegar a la final y abandonó el programa semanas antes de su conclusión.

Tras el cierre del reality, Gomita ha ofrecido algunas entrevistas para reflexionar sobre su experiencia. Sin embargo, este lunes 14 de octubre vivió uno de los momentos más incómodos en la charla que sostuvo con el influencer Luisito Rey en su programa Vamos al Punto.

Desde el comienzo de la entrevista, Luisito Rey no dudó en abordar temas controversiales sobre la vida personal de Gomita, así como los momentos más virales que dejó su paso por el reality de Televisa. Entre los primeros temas, destacó su relación con Agustín Fernández, quien dentro del programa nunca accedió a besarla, a pesar de los intentos de la influencer.

Luisito le lanzó una pregunta directa:

-“¿Crees que le hubieras gustado a Agustín si no te hubieras operado?”

Visiblemente incómoda, Gomita respondió con sarcasmo:

.“No sé si reír o llorar, pero yo creo que no”.

¿Molesta por la comparación con ‘Mamá Coco’?

Uno de los momentos más tensos de la entrevista ocurrió cuando Luisito revivió las comparaciones de Gomita con Mamá Coco, un personaje icónico de Disney que se volvió tendencia en redes sociales durante su estancia en el reality.

“Ya casi es Día de Muertos, siendo Mamá Coco, ¿cómo te sientes al ver nuevamente a tus familiares?”, cuestionó Luisito Rey. Entre risas incómodas y un tono sentimental, Gomita respondió: “Me da mucho sentimiento, no tienes idea. Me acuerdo y quiero llorar porque es difícil cruzar el puente si no te ponen la foto, ya no regresas”.

La polémica familiar y un comentario inesperado

Otro tema sensible que abordó Luisito Rey fue la relación de Gomita con su padre, un conflicto del que ella ha hablado públicamente en diversas ocasiones. El influencer aprovechó la oportunidad para lanzar una pregunta provocativa: “¿Si tu papá te dijera que está ganando medio millón de pesos volverías a ser su hija?”.

Sin titubear, Gomita dio una respuesta que sorprendió tanto al público como al entrevistador: “Te la voy a contestar desde el fondo del alma: sí. Para que ya me dé dinero porque ya me cansé de siempre mantenerlo”.

Gomita sorprendida por la entrevista

Después de enfrentar una serie de preguntas incómodas, la paciencia de Gomita se agotó. La influencer reclamó a Luisito Rey por la forma en que se estaba desarrollando la entrevista, dejando claro que esperaba un trato más cordial.

“Eres muy raro, esperaba otra cosa de ti. ¿Por qué haces ese tipo de preguntas? Estoy tratando de ser buena onda contigo y te pasas de lanza. Me preguntas sobre los anillos, o sea, ¿qué pedo contigo?”

Internautas responden al video de Gomita y Luisito Rey

Si bien la comediante atravesó por un momento en donde los fanáticos de ‘La Casa de los Famosos México 2′ hacían comentarios despectivos en su contra y cuestionaron varias de sus actitudes en contra de los integrantes del Team Mar en su estancia, para esta ocasión parece que ya habría ‘limpiado’ su imagen pues recibió buenas críticas:

“Jajajaj te pasaste con la pregunta de mamá coco, los entrevistados se salen del guion con tus comentarios y les gana la risa, eres el mejor Luisito”.

“GOMITA SUPER BUENA ONDA, FUÉ LA ÚNICA QUE NO GOLPEÓ A LUISITO”.

“Como me reí más en el final cuando le dice que le cante la canción de Moana”

“Gomita súper buena onda. Gomita fue la única que no fue al punto”.

“EXCELENTE, GOMITA ME ENCANTA TU FORMA DE SER Y LOS QUE TE SEGUIMOS DE AÑOS SABEMOS QUE ESE REALITY NO TE DEFINE”.