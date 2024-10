Tras defenderlo en LCDLF, René Franco señala a Adrián Marcelo por retener la entrevista que le hizo

El periodista, quien públicamente apoyó al youtuber durante su estancia en ‘LCDLFMX 2′, tendría en exclusiva sus primeras declaraciones tras abandonar el reality. (adrianmarcelo10, Instagram / La Taquilla)

Adrián Marcelo ha sido objeto de controversia tras un comentario sobre René Franco y la televisión, lo que ha generado reacciones en redes sociales.

Durante un episodio reciente de su podcast Hermanos de leche, Adrián Marcelo expresó que Franco le había entrevistado, pero que no compartía su visión sobre la televisión, afirmando que no le interesaba el medio tradicional ya que considera que las redes sociales son su propia “tele”.

“Me entrevistó René, pero no se puede cotorrear así, porque como que no agarra la onda. Me dice: ‘es que no sabes nada de televisión’ y yo no quiero saber de tele wey. Es que para qué quiero saber de eso si aquí (en redes sociales) tenemos nuestra tele. Eso es lo que a muchos puristas y amantes del medio no les cae el 20″, expresó el exparticipante de La casa de los famosos México.

El youtuber habló por primera vez sobre su experiencia en el reality. | YouTube: Hermanos de Leche

Este comentario ha sido motivo de burla para algunos usuarios, especialmente considerando que Franco había defendido a Marcelo durante su participación en el popular reality show de Televisa y EndemolShine Boomdog.

La entrevista entre René Franco y Adrián Marcelo, que se esperaba fuera publicada el pasado 11 de octubre, aún no ha visto la luz.

Según la periodista Flor Rubio, la razón es que la grabación se realizó con el equipo del youtuber regiomontano, quien prometió enviarle el material a Franco. Sin embargo, hasta ahora, la entrevista sigue sin ser entregada.

René Franco había anunciado por todo lo alto que tendrá una exclusiva entrevista con Adrián Marcelo (ViX / Instagram)

René Franco, en su cuenta oficial de X (Twitter), expresó su frustración al respecto, sugiriendo que si Marcelo decide no compartir la entrevista, podría convertirse en “la entrevista perdida de Adrián Marcelo”.

“Y si el buen Adrián Marcelo se guarda la entrevista y no me la da... ¡pues esta será una nueva historia! Ahora tendríamos ‘la entrevista perdida de Adrián Marcelo’. Nadie la puede sacar sin autorización del otro. Y te la vendemos”, escribió René Franco en X.

El retraso en la publicación de la entrevista ha generado especulaciones y comentarios en el ámbito mediático. Flor Rubio, en su programa Fórmula espectacular, comentó sobre la situación, señalando que a veces la vida da lecciones a quienes defienden con vehemencia a ciertas personas, refiriéndose a la defensa que Franco hizo de Adrián Marcelo durante el reality show.

“Son los frentazos que te da la vida cuando defiendes a esa gente con esa vehemencia como él lo ha hecho; mira cómo le responde”, expresó la comunicadora.

El comediante despreció la visión de René Franco respecto a la televisión tradicional (Youtube de Hermanos de Leche)

La situación ha puesto de manifiesto las tensiones entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas digitales, un tema que Adrián Marcelo abordó en su podcast al criticar la visión de René Franco sobre la televisión.

Este incidente resalta las diferencias generacionales y de enfoque entre quienes trabajan en medios tradicionales y aquellos que han encontrado su nicho en las redes sociales.